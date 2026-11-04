«Υπάρχουν κριτικές που με έχουν πληγώσει και σκεφτόμουν τι άδικο που ήταν αυτό και έβλεπα εμπάθεια», εξομολογήθηκε η Ιωάννα Ασημακοπούλου, μιλώντας για τις δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει στην επαγγελματική της πορεία. Η ηθοποιός αναφέρθηκε στην απόρριψη, με την οποία, όπως παραδέχτηκε, δεν έχει εύκολη σχέση, αλλά και στα αρνητικά σχόλια που δέχεται ένας ηθοποιός στη δουλειά του.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, η Ιωάννα Ασημακοπούλου περιέγραψε πόσο συχνά ένας επαγγελματίας του θεάτρου και της τηλεόρασης καλείται να αντιμετωπίσει την απόρριψη, είτε όταν δεν επιλέγεται για μια δουλειά είτε όταν η προσπάθειά του δεν αποσπά θετικά σχόλια.

«Με την απόρριψη έχω πολύ κακή σχέση, αλλά την αποδέχομαι. Στενοχωριέσαι αλλά το ξεπερνάς, γιατί η απόρριψη είναι το 80% της δουλειάς μας», είπε, εξηγώντας ότι οι επαγγελματικές ευκαιρίες δεν έρχονται πάντα εύκολα, ιδιαίτερα στα πρώτα βήματα ενός ηθοποιού.

Όπως ανέφερε, η απόρριψη δεν αφορά μόνο τις αποφάσεις των άλλων, καθώς πολλές φορές ένας καλλιτέχνης μπορεί να αμφισβητήσει ο ίδιος τις δυνατότητές του. «Χάνεις δηλαδή δουλειές, στην αρχή δεν μπορείς να βρεις εύκολα μια δουλειά, μπορεί να απορρίψεις και εσύ τον εαυτό σου πολλές φορές», πρόσθεσε.

Η ηθοποιός υπογράμμισε ακόμη ότι η κριτική αποτελεί αναπόφευκτο μέρος της επαγγελματικής της καθημερινότητας, αλλά και της ζωής γενικότερα. «Απόρριψη βιώνουμε καθημερινά όλοι στη ζωή μας, ακόμα και ως πολίτες», σημείωσε.

Πότε δέχεται την αρνητική κριτική και πότε θεωρεί ότι υπάρχει εμπάθεια

Η Ιωάννα Ασημακοπούλου ξεκαθάρισε ότι δεν απορρίπτει τα αρνητικά σχόλια, εφόσον εκείνα συνοδεύονται από επιχειρήματα και γίνονται με επαγγελματισμό. Αντίθετα, όπως είπε, προσπαθεί να τα εξετάζει και να εντοπίζει όσα μπορεί να τη βοηθήσουν να βελτιωθεί.

«Οι αρνητικές κριτικές είναι καλοδεχούμενες, αν είναι από ανθρώπους που τις τεκμηριώνουν. Φυσικά τις αποδέχομαι και τις μελετώ και προσπαθώ να διορθωθώ», ανέφερε.

Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι δεν ήταν όλα τα σχόλια που έχει δεχτεί δίκαια. «Υπάρχουν κριτικές που με έχουν πληγώσει και σκεφτόμουν τι άδικο που ήταν αυτό και έβλεπα εμπάθεια».

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες αναγνωρίζει ότι η κριτική είναι βάσιμη και ότι χρειάζεται να αλλάξει κάτι στον τρόπο με τον οποίο εργάζεται.

«Δεν είναι πολλές, αλλά και κριτικές που βλέπω πως “ναι, έχουν δίκιο” και πρέπει να προσέξω ένα πράγμα», είπε, καταλήγοντας πως η διατύπωση μιας αρνητικής γνώμης δεν απαλλάσσει εκείνον που την εκφράζει από την υποχρέωση να τηρεί ορισμένους κανόνες.

«Κάνουμε ένα επάγγελμα που, υποχρεωτικά, θα δεχθούμε κριτική. Αλλά κάθε κριτική χρειάζεται να ‘χει έναν επαγγελματισμό», τόνισε.