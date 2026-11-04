Νέα δικαστική διαμάχη έχει ξεσπάσει γύρω από την αμύθητη περιουσία του Μάικλ Τζάκσον, με την κόρη του, Πάρις Τζάκσον, να καταγγέλλει αδιαφανείς οικονομικές συναλλαγές, υπέρογκες αμοιβές και δαπάνες εκατομμυρίων δολαρίων για ιδιωτικά αεροσκάφη, δικηγόρους και υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων.

Η Πάρις Τζάκσον προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, ζητώντας να απορριφθεί ο τελευταίος οικονομικός απολογισμός της διαχείρισης της κληρονομιάς του πατέρα της και να κατατεθούν νέα, αναλυτικά στοιχεία για τη διαχείριση των χρημάτων.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το TMZ, η νομική ομάδα της κατέθεσε ενστάσεις κατά του οικονομικού απολογισμού για το 2022, τον οποίο υπέβαλε τον περασμένο Απρίλιο ο Τζον Μπράνκα, ένας από τους εκτελεστές της διαθήκης του Μάικλ Τζάκσον.

Τα 604.000 δολάρια σε ανεξήγητες χρεώσεις και τα ιδιωτικά τζετ

Η κόρη του θρυλικού τραγουδιστή υποστηρίζει ότι από τον οικονομικό απολογισμό απουσιάζουν κρίσιμες πληροφορίες για 18 επιχειρήσεις που συνδέονται με την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον.

Παράλληλα, αμφισβητεί δαπάνες για τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών, καθώς και χρεώσεις συνολικού ύψους 604.850,09 δολαρίων, οι οποίες, σύμφωνα με τη νομική της ομάδα, δεν αιτιολογούνται επαρκώς.

Οι συγκεκριμένες χρεώσεις φέρονται να σχετίζονται με πιστωτικές κάρτες και δικηγορικά γραφεία, χωρίς να παρέχονται, κατά την πλευρά της Πάρις, οι απαραίτητες διευκρινίσεις.

Στο επίκεντρο της αμφισβήτησης βρίσκονται επίσης πληρωμές για υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων, τις οποίες οι δικηγόροι της θεωρούν ανεπαρκώς τεκμηριωμένες.

Δικηγορικές αμοιβές 3,8 εκατ. δολαρίων και άλλα 9,4 εκατ. στους διαχειριστές

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα ποσά που καταβλήθηκαν για νομικές υπηρεσίες και για τη διαχείριση της περιουσίας.

Σύμφωνα με την προσφυγή, οι δικηγορικές αμοιβές ανήλθαν σε 3.827.520,20 δολάρια, ενώ επιπλέον 9.415.074 δολάρια καταβλήθηκαν ως αμοιβές στους διαχειριστές Τζον Μπράνκα και Τζον ΜακΚλέιν.

Η Πάρις Τζάκσον ζητά να εξεταστεί κατά πόσο οι συγκεκριμένες πληρωμές ήταν δικαιολογημένες και εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα της κληρονομιάς.

Επιπλέον, αμφισβητεί πληρωμές προς τον καθηγητή του Harvard Business School, Τζέιμς Σεμπένιους, για συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Κατά την πλευρά της, το έργο του καθηγητή φέρεται να εξυπηρετούσε περισσότερο την προσωπική προβολή του Τζον Μπράνκα ως διακεκριμένου δικηγόρου, παρά να προσφέρει ουσιαστικό οικονομικό όφελος στην περιουσία.

Γιατί παρέμεναν 440 εκατομμύρια δολάρια σε τραπεζικούς λογαριασμούς;

Ένα ακόμη ζήτημα που θέτει η νομική ομάδα της Πάρις Τζάκσον αφορά τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων.

Σύμφωνα με τις ενστάσεις της, περισσότερα από 440 εκατομμύρια δολάρια παρέμεναν κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς με χαμηλές αποδόσεις.

Η πλευρά της διερωτάται γιατί τα συγκεκριμένα κεφάλαια δεν αξιοποιήθηκαν με τρόπο που θα μπορούσε να αποφέρει υψηλότερα έσοδα.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ο Τζον Μπράνκα έχει οικονομικό κίνητρο να δίνει προτεραιότητα στην αύξηση των ακαθάριστων εσόδων από την εμπορική εκμετάλλευση του έργου του Μάικλ Τζάκσον, καθώς η αμοιβή του συνδέεται με αυτά.

Στο επίκεντρο και η ταινία «Michael»

Η δικαστική διαμάχη επεκτείνεται και στην κινηματογραφική βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον, με τίτλο «Michael».

Οι δικηγόροι της Πάρις υποστηρίζουν ότι ο Τζον Μπράνκα, ο οποίος συμμετείχε στην παραγωγή ως εκτελεστικός παραγωγός, ενέκρινε δαπάνες εκατομμυρίων δολαρίων για επαναληπτικά γυρίσματα, χωρίς, κατά τους ισχυρισμούς τους, να έχει ανακτηθεί το σχετικό κόστος.

Σημειώνουν επίσης ότι ο ίδιος ο Μπράνκα εμφανίζεται ως χαρακτήρας στην ταινία, με τον ηθοποιό Μάιλς Τέλερ να τον υποδύεται.

Η απάντηση των διαχειριστών: «Παραλάβαμε χρέη 500 εκατ. και δημιουργήσαμε έσοδα 3 δισ.»

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον απορρίπτουν κατηγορηματικά τις αιτιάσεις της κόρης του.

Σε δήλωσή τους στο TMZ, υποστήριξαν ότι οι δικηγόροι της επαναφέρουν ισχυρισμούς που θεωρούν αβάσιμους, παραβλέποντας την ιδιαίτερη επιχειρηματική δομή της κληρονομιάς και τα λειτουργικά της έξοδα.

Σύμφωνα με τους ίδιους, όταν πέθανε ο Μάικλ Τζάκσον, η περιουσία του βαρυνόταν με χρέη ύψους περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ στη συνέχεια η διαχείρισή της απέφερε συνολικά έσοδα 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι εκπρόσωποι της διαχείρισης επικαλέστηκαν επίσης την εμπορική επιτυχία της κινηματογραφικής βιογραφίας «Michael», υποστηρίζοντας ότι οι παγκόσμιες εισπράξεις της ξεπέρασαν το ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

Στις 7 Δεκεμβρίου η δικαστική ακρόαση

Η νομική ομάδα της Πάρις Τζάκσον ζητά από το δικαστήριο να μην εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό που έχει υποβληθεί και να υποχρεώσει τη διαχείριση της περιουσίας να καταθέσει νέο, πλήρη και ακριβή απολογισμό.

Η δικαστική ακρόαση έχει προγραμματιστεί για τις 7 Δεκεμβρίου, οπότε αναμένεται να εξεταστούν οι ενστάσεις και τα αιτήματα της πλευράς της.

Μέχρι στιγμής, οι καταγγελίες αποτελούν αντικείμενο δικαστικής αντιπαράθεσης και δεν συνιστούν διαπιστωμένες οικονομικές παρατυπίες.