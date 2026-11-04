Την έντονη αντίθεσή του στην τακτική που υιοθετεί ο Νίκος Καρβέλας αναφορικά με την απαγόρευση ερμηνείας των συνθέσεών του από την Άννα Βίσση εξέφρασε ο Πάνος Καλλίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου. Ο ερμηνευτής υποστήριξε πως τέτοιου είδους απαγορεύσεις ελλοχεύουν κινδύνους για το μέλλον των σχέσεων δημιουργών και τραγουδιστών στη μουσική βιομηχανία.

«Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής της απόφασης του Νίκου Καρβέλα. Για να ισχύσει ο νόμος, όπως είχε κάνει κάποια στιγμή για τον Νότη Σφακιανάκη, πρέπει να το κάνει δια παντός. Όμως αυτό, πυροδοτεί μία συμπεριφορά πάρα πολλών μουσικών – συνθετών που θα χρησιμοποιήσουν αυτό, αν περάσει τελικά, στο να αυξήσουν τα έσοδά τους ίσως», δήλωσε ο Πάνος Καλλίδης, εκφράζοντας την ανησυχία του για τις οικονομικές απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν εκ των υστέρων σε διαχρονικές επιτυχίες.

«Δηλαδή, τι θα γίνει; Θα λέμε τώρα ένα τραγούδι και αν σε δέκα χρόνια κάτσει, θα μου ζητήσεις περισσότερα; Διακρίνω μία υπεροψία», συμπλήρωσε ο τραγουδιστής, ενώ θέλοντας να αναδείξει την καθοριστική συμβολή της ερμηνεύτριας στη διαμόρφωση των κομματιών σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Ας δώσει όλα τα τραγούδια και όλο το ρεπερτόριο στη Σούλα Μούλα και ας ανακοινώσει μία νύχτα στο ΟΑΚΑ με τη Σούλα Μούλα, με όλο το ρεπερτόριο της Άννας Βίσση για να δούμε αν θα έχει τέτοια απήχηση»

Ο πρώτος χρόνος γάμου με τη Λεάννα Μάρκογλου και ο πνευματικός

Παράλληλα, ο Πάνος Καλλίδης αναφέρθηκε στην οικογενειακή του κατάσταση, την ανατροφή των τριών παιδιών τους και τη συμπλήρωση ενός έτους από τον γάμο του με τη Λεάννα Μάρκογλου.

«Είμαστε νεόνυμφοι. Παντρευτήκαμε πέρυσι, κλείσαμε έναν χρόνο φέτος. Έχουμε τρία πανέμορφα παιδιά. Να έχουν την υγεία τους, να είναι καλοί άνθρωποι στην κοινωνία. Προσπαθούμε να τα μεγαλώσουμε με τις καλύτερες συνθήκες», ανέφερε, περιγράφοντας στη συνέχεια τον τρόπο με τον οποίο η θρησκεία και η πνευματική καθοδήγηση επηρέασαν τη σχέση τους.

«Δεν θα έλεγα ότι άλλαξε κάτι στον έναν χρόνο που είμαστε παντρεμένοι. Εκτός του ότι μπήκε στη ζωή μας και μία πνευματικότητα. Βάλαμε τον Θεό στην οικογένειά μας. Μεταξύ μας μπήκε και ένας σεβασμός και μπήκε και ένας γέροντας που είναι το λιμάνι μας. Αν έχουμε θέματα, πηγαίνουμε και τα λύνουμε», κατέληξε ο καλλιτέχνης.