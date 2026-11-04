«Δεν τσακωθήκαμε ποτέ, αλλά φάγαμε πολύ μάτι», είπε ο Στράτος Τζώρτζογλου αναφερόμενος στον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα, αποκαλύπτοντας πως εξακολουθεί να την αγαπά και πως τα συναισθήματά του για εκείνη δεν έχουν αλλάξει. Ο ηθοποιός μίλησε για την πρώην σύζυγό του, την προσωπική του ζωή, αλλά και τις δύσκολες εμπειρίες που σημάδεψαν τα παιδικά του χρόνια.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Το Πρωινό», η οποία προβλήθηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, ο Στράτος Τζώρτζογλου ρωτήθηκε αν θα επέλεγε να δημοσιοποιήσει ξανά μια μελλοντική σχέση του. Η απάντησή του ήταν κατηγορηματική, καθώς συνέδεσε τη δημοσιότητα που πήρε η προηγούμενη σχέση του με τη Σοφία Μαριόλα με την αρνητική ενέργεια που, όπως πιστεύει, δέχτηκε το ζευγάρι.

«Ούτε με σφαίρες δεν θα το ξαναδημοσιεύσω γιατί τελικά έπεσε πολύ μάτι», απάντησε χαρακτηριστικά. Για τη Σοφία Μαριόλα μίλησε με τρυφερότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο χωρισμός τους δεν έχει αναιρέσει την αγάπη που εξακολουθεί να αισθάνεται για εκείνη.

«Την Σοφία την υπεραγαπάω ακόμα και για όλη μου τη ζωή θα την αγαπάω γιατί στηρίχτηκε και η σχέση μου με τη Σοφία στην αγάπη και εκείνη με αγαπάει. Δεν τσακωθήκαμε ποτέ, αλλά φάγαμε πολύ μάτι», δήλωσε.

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια και η απώλεια της μητέρας του

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην οικογένειά του, περιγράφοντας τα παιδικά του χρόνια, όταν, παρά την οικονομική στενότητα, η αγάπη που υπήρχε στο σπίτι ήταν για εκείνον αρκετή.

«Μεγάλωσα μέσα σε αγάπη. Δεν είχαμε καθόλου οικονομική άνεση. Έζησα ως έμβρυο στην κοιλιά της μάνας. Ό,τι βίωνε η μάνα μου βίωνε και το έμβρυο. Αυτό το λένε όλοι οι επιστήμονες. Δεν καταλάβαινα ότι ήμουν σε πτωχοκομείο, απλώς αισθανόμουν αυτή την αίσθηση. Δεν ένιωσα ποτέ φτωχός όμως. Ένιωθα πάντα πλούσιος γιατί είχαμε αγάπη. Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μητέρα του, στην οποία αφιερώνει την παράσταση «Όλιβερ Τουίστ». Όπως εξήγησε, εκείνη είχε περάσει μεγάλο μέρος της ζωής της σε πτωχοκομείο, ενώ είχε αντιμετωπίσει πολύ δύσκολες καταστάσεις.

«Το έργο “Όλιβερ Τουίστ” μιλάει μες στην καρδιά μου γιατί το αφιερώνω στη μάνα μου. Γιατί έζησε αρκετά χρόνια στο πτωχοκομείο. Έζησε φυλακή και είχε κάνει και δύο απόπειρες αυτοκτονίας. Ήταν όλη μου η ζωή».

Ο θάνατός της το 2020 τον επηρέασε βαθιά. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι ακολούθησε μια μακρά περίοδος κατάθλιψης, κατά την οποία δυσκολευόταν ακόμη και να φάει, ενώ έφτασε να σκέφτεται να βάλει τέλος στη ζωή του.

«Όταν έφυγε το 2020 εγώ έπεσα σε κατάθλιψη τρία χρόνια. Δεν ήθελα ούτε να φάω και σκεφτόμουν κάποια στιγμή να δώσω τέλος στη ζωή μου», είπε.

Η σχέση με τη Μαρία Γεωργιάδου

Ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε, τέλος, και για την πρώτη του σύζυγο, Μαρία Γεωργιάδου, με την οποία εξακολουθεί να διατηρεί στενή σχέση, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

«Με τη Μαρία Γεωργιάδου είκοσι χρόνια κάνουμε μαζί δουλειές. Δεν έχουμε χωρίσει στην ουσία ποτέ με τη Μαρία. Αγαπιόμασταν όπως τότε. Αν το στήσεις σε σωστά θεμέλια το σπίτι δεν θα πέσει ποτέ. Είναι η οικογένειά μου η Μαρία δεν είναι απλώς η γυναίκα μου», ανέφερε.