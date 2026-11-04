Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μετακόμισαν σε νέα κατοικία στη Βρετανία, σε μια εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα της αναζήτησής τους για ένα οικογενειακό σπίτι στην αγγλική εξοχή. Οι δούκες του Σάσεξ, οι οποίοι επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Αύγουστο μαζί με τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, εγκατέλειψαν το κυρίως σπίτι όπου φιλοξενούνταν στα Κότσγουολντς και μεταφέρθηκαν σε ένα δεύτερο ακίνητο, το οποίο βρίσκεται στην ίδια ιδιοκτησία.

Η αλλαγή πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο πριν από το ταξίδι της οικογένειας στο εξωτερικό, κατά τη διάρκεια των φθινοπωρινών σχολικών διακοπών των παιδιών. Η τοποθεσία της νέας κατοικίας δεν έχει αποκαλυφθεί, καθώς η οικογένεια επιδιώκει να διατηρήσει την ιδιωτικότητά της.

Μέχρι τώρα, ο Χάρι, η Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους διέμεναν στην κύρια κατοικία ενός εύπορου επιχειρηματία, ο οποίος διατηρεί κτήμα στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η Daily Mail, ένας άνθρωπος από το περιβάλλον του ιδιοκτήτη επιβεβαίωσε την αλλαγή κατοικίας, λέγοντας: «Ζούσαν στο κυρίως σπίτι. Τώρα έχουν μετακομίσει σε ένα ακίνητο μέσα στο κτήμα».

Ο επιχειρηματίας φέρεται να γνώρισε τον πρίγκιπα Χάρι μέσα από την κοινή υποστήριξή τους σε φιλανθρωπικές οργανώσεις που συνδέονται με τις Ένοπλες Δυνάμεις. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχει αντίρρηση να συνεχίσουν ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ να διαμένουν στην ιδιοκτησία του μαζί με τα παιδιά τους.

Η μετακίνηση σε διαφορετικό σπίτι μέσα στο ίδιο κτήμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το ζευγάρι φαίνεται να έχει βρει μια λύση που του προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία, χωρίς να χρειαστεί να εγκαταλείψει την περιοχή που επέλεξε για τη νέα του ζωή στη Βρετανία. Τα δημοσιεύματα εκτιμούν ότι η αναζήτηση μιας ξεχωριστής εξοχικής κατοικίας έχει μπει προς το παρόν στον πάγο. Δεν υπάρχει, ωστόσο, επίσημη ανακοίνωση ότι ο Χάρι και η Μέγκαν αγόρασαν το ακίνητο ή ότι πρόκειται για οριστική εγκατάσταση.

Το σπίτι των ονείρων στα Κότσγουολντς και τα 10 εκατομμύρια λίρες

Πριν από την πρόσφατη αλλαγή κατοικίας, οι πληροφορίες ήθελαν τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ να αναζητούν ένα μεγάλο εξοχικό σπίτι, το οποίο θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της οικογένειάς τους. Το διαθέσιμο ποσό φέρεται να έφτανε έως και τα 10 εκατομμύρια λίρες, ενώ οι απαιτήσεις τους για το ακίνητο ήταν συγκεκριμένες.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, αναζητούσαν μια κατοικία με τουλάχιστον εννέα υπνοδωμάτια, μεγάλες εκτάσεις γης και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από τα αδιάκριτα βλέμματα. Ένα από τα βασικά κριτήρια ήταν να μην υπάρχουν δημόσια μονοπάτια που να διασχίζουν την ιδιοκτησία, ώστε να μπορούν να κινούνται στον εξωτερικό χώρο χωρίς την παρουσία περαστικών.

Η περιοχή των Κότσγουολντς δεν επιλέχθηκε τυχαία. Πρόκειται για μία από τις πιο περιζήτητες εξοχικές περιοχές της Αγγλίας, με μεγάλες ιδιωτικές κατοικίες, ιστορικά αρχοντικά και εκτεταμένα κτήματα. Ο Χάρι γνωρίζει καλά την περιοχή, ενώ η εγγύτητά της με το Χάιγκροουβ, την εξοχική κατοικία του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα, είχε επίσης απασχολήσει τα σχετικά δημοσιεύματα.

Η νέα διαμονή τους στο κτήμα του φίλου τους ενδέχεται να τους επιτρέψει να παραμείνουν στην περιοχή χωρίς να προχωρήσουν άμεσα στην αγορά ενός ακινήτου που θα ανταποκρίνεται σε όλες τις αρχικές προδιαγραφές τους.

Η ζωή στη Βρετανία, το σχολείο του Άρτσι και της Λίλιμπετ

Η επιστροφή της οικογένειας στο Ηνωμένο Βασίλειο έπειτα από έξι χρόνια στην Καλιφόρνια δεν ήταν μια απόφαση που είχε προγραμματιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό GQ, που δημοσιεύθηκε στις 20 Οκτωβρίου, ο πρίγκιπας Χάρι αποκάλυψε ότι οι συνθήκες ευνοούσαν τη μετακίνηση και ότι η οικογένεια αποφάσισε να αξιοποιήσει την ευκαιρία.

Ένας από τους σημαντικότερους λόγους ήταν η εκπαίδευση των παιδιών του. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό θα ήταν για εκείνον να φοιτήσουν ο Άρτσι και η Λίλιμπετ σε βρετανικό σχολείο, έχοντας την ευκαιρία να γνωρίσουν τη χώρα όπου μεγάλωσε.

Ο δούκας του Σάσεξ μίλησε με θετικά λόγια για την προσαρμογή τους, τονίζοντας ότι τα παιδιά απολαμβάνουν τη νέα σχολική τους καθημερινότητα. Σε προηγούμενη συνέντευξή του στο καναδικό δίκτυο CTV, στις 26 Σεπτεμβρίου, είχε δηλώσει: «Τα παιδιά είναι χαρούμενα στο σχολείο και αυτό μου δίνει την ευκαιρία να επικεντρωθώ πραγματικά στους Αγώνες Invictus στο Μπέρμιγχαμ».

Η σχολική τους πορεία, πάντως, δεν ξεκίνησε χωρίς δυσκολίες. Μόλις δύο ημέρες μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Χάρι και η Μέγκαν αποφάσισαν να απομακρύνουν τα παιδιά από το πρώτο σχολείο στο οποίο είχαν εγγραφεί. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από συζητήσεις με την ομάδα ασφαλείας της οικογένειας, η οποία εξέτασε τις πρακτικές δυσκολίες και τους κινδύνους που συνδέονταν με τις καθημερινές μετακινήσεις τους.

Εκπρόσωπος του ζευγαριού είχε διευκρινίσει ότι η αλλαγή δεν σχετιζόταν με το εκπαιδευτικό ίδρυμα ή τη φροντίδα που είχαν λάβει τα παιδιά, αλλά με τις ανάγκες ασφαλείας της οικογένειας. Ο Χάρι έχει άλλωστε εκφράσει επανειλημμένα τις ανησυχίες του για την προστασία της συζύγου και των παιδιών του στη Βρετανία, μετά την απώλεια της δημόσιας χρηματοδότησης της αστυνομικής τους φύλαξης όταν αποχώρησαν από τα ενεργά βασιλικά καθήκοντα το 2020.

Η σχέση με τον βασιλιά Κάρολο και η επιθυμία για συμφιλίωση

Η επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι στη χώρα του φέρνει ξανά στο προσκήνιο και το ζήτημα των σχέσεών του με τη βασιλική οικογένεια. Η απόσταση που τον χωρίζει από τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, και τον αδελφό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, παραμένει, ωστόσο ο ίδιος έχει εκφράσει δημόσια την επιθυμία να υπάρξει κάποια στιγμή συμφιλίωση.

Στην πρόσφατη συνέντευξή του στο GQ, ο Χάρι αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στις οικογενειακές σχέσεις που έχουν διαταραχθεί τα τελευταία χρόνια. Όταν ρωτήθηκε αν αισθάνεται θλίψη για τη σχέση του με τον πατέρα και τον αδελφό του, απάντησε καταφατικά.

«Το πιο σημαντικό είναι να συμφιλιωθούμε», ανέφερε, εξηγώντας ότι δεν επιθυμεί να συνεχιστούν οι συγκρούσεις του παρελθόντος. Σε άλλο σημείο της συζήτησης πρόσθεσε: «Κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να τα βρούμε. Εγώ θέλω να τα βρούμε. Φυσικά και το θέλω».

Ο δούκας αναφέρθηκε επίσης στη σημασία που έχει για εκείνον το γεγονός ότι τα παιδιά του μπορούν να βρίσκονται πιο κοντά στην ιστορία και στις ρίζες του. Η δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα τη Βρετανία, αλλά και να έχουν επαφή με το οικογενειακό τους περιβάλλον, αποτελεί ένα από τα στοιχεία που, όπως είπε, έπαιξαν ρόλο στην απόφαση της επιστροφής.

Η έπαυλη στην Καλιφόρνια και το σπίτι στην Πορτογαλία

Παρά τη νέα εγκατάσταση στην αγγλική εξοχή, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ δεν έχουν αποχωριστεί την κατοικία τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διατηρούν την έπαυλή τους στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας, η αξία της οποίας υπολογίζεται σε περίπου 19,5 εκατομμύρια λίρες.

Το ακίνητο διαθέτει κελάρι κρασιών, ιδιωτικό κινηματογράφο, γυμναστήριο, χώρο σπα, πισίνα και γήπεδο τένις, ενώ περιλαμβάνει περισσότερα από 13 μπάνια. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η κατοικία εξακολουθεί να συντηρείται, παρότι η οικογένεια βρίσκεται πλέον στη Βρετανία.

Παράλληλα, το ζευγάρι διαθέτει και κατοικία στην Πορτογαλία, την οποία απέκτησε το 2024. Βρίσκεται στο πολυτελές παραθαλάσσιο συγκρότημα CostaTerra Golf & Ocean Club, στη Μελίδες, νότια της Λισαβόνας, κοντά στην ιδιοκτησία που συνδέεται με την πριγκίπισσα Ευγενία και τον σύζυγό της, Τζακ Μπρουκσμπανκ.

Έτσι, η νέα κατοικία στα Κότσγουολντς προστίθεται σε ένα ήδη υπάρχον δίκτυο ιδιωτικών κατοικιών, με την οικογένεια να διατηρεί δεσμούς τόσο με την Καλιφόρνια όσο και με την Πορτογαλία.

Τα επόμενα σχέδια του Χάρι και της Μέγκαν

Η εγκατάσταση στη Βρετανία συμπίπτει και με μια περίοδο αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων για τον πρίγκιπα Χάρι. Το 2027 το Μπέρμιγχαμ θα φιλοξενήσει τους επόμενους Αγώνες Invictus, τη διοργάνωση που δημιούργησε ο ίδιος για τραυματίες και ασθενείς βετεράνους και εν ενεργεία στρατιωτικούς. Η παρουσία του στο Ηνωμένο Βασίλειο διευκολύνει την προετοιμασία για τη διοργάνωση, ενώ ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θέλει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο σε αυτή.

Για τη Μέγκαν, το επόμενο διάστημα αναμένεται επίσης να έχει επαγγελματικό ενδιαφέρον. Η δούκισσα πρόκειται να ταξιδέψει στη Μελβούρνη της Αυστραλίας για τα γυρίσματα του Junior MasterChef Australia, στο οποίο έχει προγραμματιστεί να συμμετάσχει ως συμπαρουσιάστρια. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο Χάρι και τα παιδιά θα τη συνοδεύσουν κατά τη διάρκεια της παραμονής της εκεί.

Η νέα κατοικία στα Κότσγουολντς δίνει προς το παρόν στην οικογένεια μια διαφορετική βάση στη Βρετανία, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί εάν αυτή θα αποτελέσει την τελική επιλογή της για τα επόμενα χρόνια. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Χάρι και η Μέγκαν συνεχίζουν να οργανώνουν την καθημερινότητά τους ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες, με βασικό ζητούμενο την ιδιωτικότητα και τις ανάγκες των δύο παιδιών τους.