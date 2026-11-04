Ο Σάκης Τανιμανίδης επέλεξε να εμφανιστεί με τα εσώρουχά του σε μια νέα ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το γυμναστήριο και προκαλώντας το ενδιαφέρον των ακολούθων του. Ο Σάκης Τανιμανίδης εμφανίζεται σε διαφορετικές πόζες κατά τη διάρκεια της προπόνησης, άλλοτε στον αέρα και άλλοτε πάνω σε μπάλες γυμναστικής, δίνοντας συνέχεια σε μια προηγούμενη δημοσίευση που είχε συζητηθεί ιδιαίτερα.

Ο ίδιος εξήγησε με χιούμορ τον λόγο για τον οποίο αποφάσισε να επαναλάβει το συγκεκριμένο φωτογραφικό concept, συνδέοντάς το με την ανταπόκριση που είχε λάβει από το κοινό του.

«Τόσα χρόνια μιλάω για επιχειρήσεις και ιδέες. Το post που συζητήθηκε όμως περισσότερο ήταν εκείνο που φωτογραφήθηκα με εσώρουχα. Είπα λοιπόν να ακούσω το κοινό μου… πάρτε κι ένα δεύτερο!» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Οι φωτογραφίες από το γυμναστήριο και το σχόλιο του παρουσιαστή

Στο φωτογραφικό καρουζέλ, ο παρουσιαστής παρουσιάζει διαφορετικές στιγμές από την προπόνησή του, επιλέγοντας αυτή τη φορά να ποζάρει χωρίς τα συνηθισμένα αθλητικά ρούχα. Η καλή φυσική του κατάσταση είναι εμφανής στις λήψεις, ενώ η λεζάντα δίνει το στίγμα της διάθεσης με την οποία αντιμετωπίζει τη δημοφιλία της συγκεκριμένης εικόνας.

Ο Σάκης Τανιμανίδης μοιράζεται συχνά με τους ακολούθους του στιγμιότυπα από την καθημερινότητά του, τις επαγγελματικές του δραστηριότητες, την οικογένειά του και τη γυμναστική. Αυτή τη φορά, όμως, επέλεξε να δώσει συνέχεια σε μια ανάρτηση που, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε, είχε μεγαλύτερη απήχηση από το περιεχόμενο που συνήθως δημοσιεύει για τη δουλειά του.