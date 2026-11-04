Οι κλήσεις της Τροχαίας εξακολουθούν να φτάνουν στο όνομα του Κώστα Χαρδαβέλλα, ακόμη και από δήμους εκτός της περιοχής όπου κατοικούσε, όπως αποκάλυψε η Μαρία Παναγοπούλου σε τηλεοπτική συνέντευξη. Η σύζυγος του δημοσιογράφου μίλησε για τη ζωή της μετά τον θάνατό του, τα προσωπικά αντικείμενα που αποχωρίστηκε και τα μηνύματα στο κινητό της που δεν έχει καταφέρει ακόμη να ξαναδιαβάσει.

Η Μαρία Παναγοπούλου ήταν καλεσμένη την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026 στην εκπομπή «Studio στις 3», με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Μεταξύ άλλων, περιέγραψε πόσο δύσκολη ήταν η επιστροφή της στην τηλεοπτική εργασία μετά την απώλεια του Κώστα Χαρδαβέλλα, αλλά και την απόφασή της να απομακρύνει γρήγορα από το σπίτι ορισμένα από τα προσωπικά του αντικείμενα.

Η ίδια αναφέρθηκε αρχικά στην πίεση που ένιωθε όταν έπρεπε να εμφανίζεται μπροστά στις κάμερες, ιδιαίτερα την περίοδο που εργαζόταν στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα». Όπως εξήγησε, η θεματολογία περιλάμβανε συχνά κηδείες, γυναικοκτονίες και τραγικές υποθέσεις, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να συγκρατήσει τη συναισθηματική της φόρτιση.

«Με είχε ζορίσει πάρα πολύ ο φακός και ειδικά μετά την απώλεια του Κώστα. Αυτό το πράγμα που πρέπει να είσαι συνέχεια συγκεντρωμένος. Συνεχώς να προσέχεις τι θα πεις. Η εκπομπή “Αλήθειες με τη Ζήνα” έκανε πάρα πολλά θέματα βαριά, κηδείες μια φορά την εβδομάδα, γυναικοκτονίες, θάνατοι. Υπήρχαν ημέρες που με έπιαναν τα κλάματα στον αέρα. Ένιωθα ότι κρεμάω και τη Ζήνα», είπε.

Περιγράφοντας όσα συνέβαιναν πίσω από τις κάμερες, εξήγησε ότι υπήρχαν στιγμές που αναγκαζόταν να αποχωρήσει προσωρινά από το πλατό, ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί κανονικά η εκπομπή.

«Γινόταν αρκετά συχνά και πραγματικά τους ευχαριστώ όλους πολύ γιατί ήταν μεγάλη στήριξη. Φέτος όμως είμαι πολύ καλύτερα πίσω από τις κάμερες και να με συμπαθάτε κιόλας είναι το πιο δημιουργικό κομμάτι», ανέφερε.

Η απόφαση που πήρε μόλις τρεις ημέρες μετά τον θάνατο του Κώστα Χαρδαβέλλα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τα προσωπικά αντικείμενα του συζύγου της αμέσως μετά τον θάνατό του. Η Μαρία Παναγοπούλου αποκάλυψε ότι δεν περίμενε να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποφασίσει τι θα κρατήσει και τι θα απομακρύνει από το σπίτι.

«Την τρίτη ημέρα είχα τακτοποιήσει σε κουτιά αυτά που θα κρατούσα και είχα δωρίσει αυτά που δεν άντεχα να τα ‘χα μαζί μου. Την τρίτη ημέρα γιατί κατάλαβα ότι, αν ζήσω μαζί τους, έναν ή δυο μήνες θα γίνει ένας και ενάμισης χρόνος και μετά το παλτό θα ‘χει ένα βάρος».

Όπως εξήγησε, εκείνη η κίνηση λειτούργησε για την ίδια ως τρόπος να διαχειριστεί μια κατάσταση που δυσκολευόταν να αντιμετωπίσει. Δεν αποχωρίστηκε, ωστόσο, όλα όσα της θύμιζαν τον Κώστα Χαρδαβέλλα.

Τα μηνύματα που είχαν ανταλλάξει στο κινητό της παραμένουν ανέγγιχτα. Η ίδια δεν έχει αλλάξει συσκευή και εξακολουθεί να διατηρεί ολόκληρη την προσωπική τους επικοινωνία, ακόμη και τα τελευταία μηνύματα που αντάλλαξαν.

«Νομίζω ότι αυτό συνέβη επειδή κολυμπούσα σε βαθιά νερά και ήταν το σωσίβιο μου αυτό. Να διώξω δηλαδή πάρα πολλά πράγματα και να κρατήσω, βέβαια, πάρα πολλά άλλα. Τα μηνύματα που έχω στο κινητό μου δεν τα ‘χω κοιτάξει ποτέ. Δεν έχω αλλάξει, όμως, συσκευή. Θα τα κρατήσω, χωρίς να ξέρω βέβαια πότε θα τα ξαναδιαβάσω, γιατί υπάρχει μέχρι και την τελευταία στιγμή μήνυμα», εξομολογήθηκε.

Η στάση της απέναντι στους ανθρώπους που απομακρύνθηκαν

Στη συνέντευξη, η Μαρία Παναγοπούλου μίλησε και για τις αλλαγές στις προσωπικές της σχέσεις μετά τις δύσκολες εμπειρίες που έχει περάσει. Παραδέχθηκε ότι έχει χάσει ανθρώπους από τη ζωή της, εξηγώντας ότι δεν επιλέγει να ωραιοποιεί όσα σκέφτεται ή να προσαρμόζει τα λόγια της για να γίνει αρεστή.

«Έχω χάσει ανθρώπους. Οι άνθρωποι δεν αντέχουν πάντα να τους τα παρουσιάζεις όλα χωρίς διπλωματία και καμουφλάζ. Δεν είμαι καθόλου αγενής. Έχω χάσει κάποιους ανθρώπους που προφανώς δεν ήταν και για να είναι κοντά μου. Καλά έκαναν και χάθηκαν», είπε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον τον εαυτό της, σημειώνοντας ότι η απώλεια του συζύγου της, αλλά και η συγγραφή του νέου βιβλίου της, την έχουν βοηθήσει να αναγνωρίζει περισσότερο τις προσωπικές της προσπάθειες.

«Είμαι πάρα πολύ σκληρή με τον εαυτό μου. Είμαι πολύ σκληρή με τον εαυτό μου. Ένα από τα καλά που μου έχει κάνει η απώλεια είναι αυτό και είναι και ένα από τα καλά που μου έκανε το νέο μου βιβλίο. Χειροκροτώ καμιά φορά και τον εαυτό μου. Λέω “έλα, μπράβο, έχεις καταφέρει αυτό. Σταμάτα να γκρινιάζεις. Θα καταφέρεις κι άλλα”», ανέφερε.

Κλείνοντας, επέστρεψε με χιούμορ σε μια καθημερινή συνήθεια του Κώστα Χαρδαβέλλα, η οποία εξακολουθεί να έχει πρακτικές συνέπειες ακόμη και μετά τον θάνατό του. Όπως αποκάλυψε, εξακολουθούν να φτάνουν ειδοποιήσεις για παραβάσεις στάθμευσης στο όνομά του.

«Μια άλλη εκκρεμότητα, που είναι και χαριτωμένη ίσως, είναι πως μου έρχονται ακόμα κλήσεις από την Τροχαία. Ακόμα και από άλλους δήμους, πέρα από τον δικό μας, γιατί ο Κώστας πάρκαρε όπου ήθελε», είπε η Μαρία Παναγοπούλου.