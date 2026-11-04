Ταξίδι στην Ελλάδα προγραμματίζει για τον Μάιο του 2027 η βασίλισσα Σοφία, έχοντας ως κεντρικό σταθμό το Τατόι, την πρώην βασιλική εξοχική κατοικία όπου μεγάλωσε. Η επίσκεψη εντάσσεται σύμφωνα με το περιοδικό Hola! στο πλαίσιο της προόδου των εργασιών αποκατάστασης που υλοποιεί το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, με προϋπολογισμό άνω των 70 εκατομμυρίων ευρώ από δημόσιες, ευρωπαϊκές και ιδιωτικές πηγές, στις οποίες περιλαμβάνεται και το ίδρυμα του βασιλιά Καρόλου της Βρετανίας.

Η ίδια η βασίλισσα Σοφία έχει συνδράμει, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ενεργά στη διαδικασία ανασύνθεσης των εσωτερικών χώρων, προσφέροντας πληροφορίες για την τοποθέτηση αντικειμένων που συνδέονται με την ιστορία της οικογένειάς της. Ανάμεσα στα κειμήλια που αξιοποιούνται βρίσκονται φορέματα της νεότητάς της, η γαμήλια άμαξα, καθώς και τα νυφικά της παπούτσια από τον οίκο Roger Vivier.

Η παρουσία της στον χώρο φέρει αναμνήσεις από τις προηγούμενες επισκέψεις της. Το 1998, αντικρίζοντας την εικόνα εγκατάλειψης του κτήματος, είχε δηλώσει:

«Η επιστροφή στο Τατόι ήταν ένα χτύπημα σε όλες μου τις αναμνήσεις. Σαν να μου είχαν μαχαιρώσει ένα όνειρο», ξεκαθαρίζοντας το συναισθηματικό αποτύπωμα που είχε πάνω της η φθορά των κτιρίων.

Σε μεταγενέστερο χρόνο, αναφέρει το περιοδικό, περιηγήθηκε στις αίθουσες μαζί με την αδελφή της, πριγκίπισσα Ειρήνη, και την κουνιάδα της, Άννα Μαρία, προκειμένου να καθοδηγήσουν τα συνεργεία αποκατάστασης. Η επικείμενη παρουσία της τον Μάιο του 2027 συμπίπτει χρονικά και με τη συμπλήρωση 80 ετών από την άνοδο των γονέων της, Παύλου και Φρειδερίκης, στον ελληνικό θρόνο την 1η Απριλίου 1947.

Τα γενέθλια στη Θαρθουέλα και η απώλεια της πριγκίπισσας Ειρήνης

Η προετοιμασία για την επιστροφή στην Ελλάδα καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η βασίλισσα Σοφία συμπλήρωσε τα 88 της χρόνια στις 2 Νοεμβρίου. Η επέτειος των γενεθλίων της διαμορφώθηκε χωρίς επίσημους εορτασμούς στο παλάτι της Θαρθουέλα, καθώς διατηρείται το πένθος για τον θάνατο της αδελφής της, πριγκίπισσας Ειρήνης, τον περασμένο Ιανουάριο.