Την απόφαση να εκπροσωπήσει την Κύπρο ο Γιώργος Περρής στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2027 γνωστοποίησαν οι διοργανωτές την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς του θεσμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο καλλιτέχνης αποτελεί τον πρώτο εκπρόσωπο που ανακοινώνεται επίσημα για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί τον Μάιο στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, ενώ η τελική επιλογή του κομματιού θα διαμορφωθεί με τη συνδρομή των πολιτών, καθώς το κοινό της Κύπρου θα έχει ενεργό λόγο στη διαδικασία.

Η διεθνής διαδρομή, οι διακρίσεις και η UNICEF

Γεννημένος στην Ελλάδα από Γαλλίδα μητέρα και Έλληνα πατέρα, ο Γιώργος Περρής καταγράφει μια εκτεταμένη δισκογραφική παρουσία στο εξωτερικό, έχοντας ανέβει σε σκηνές όπως το Lincoln Center στη Νέα Υόρκη, το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού και το Place des Arts στο Μόντρεαλ. Στην πορεία του έχει συμπράξει με ονόματα της παγκόσμιας μουσικής όπως οι Michel Legrand, Lara Fabian, Plácido Domingo, Tina Arena και Mάριος Φραγκούλης.

Παράλληλα, οι τηλεοπτικές του συναυλίες Live At Jazz At Lincoln Center και Live At The Acropolis προβλήθηκαν από το αμερικανικό δίκτυο PBS ξεπερνώντας τους 150 εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ τον Δεκέμβριο του 2021 η Ακαδημία Ηχογράφησης των Grammy τον συμπεριέλαβε στη σειρά Global Spin.

Πρόσφατα ανέλαβε καθήκοντα Πρεσβευτή Καλής Θελήσεως της UNICEF για την καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών, ενώ το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας του απένειμε τον τίτλο του Ιππότη του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων (Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres) λίγο πριν από την εμφάνισή του στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.