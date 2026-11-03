Την προσωπική της εμπλοκή στην προσπάθεια οικονομικής στήριξης του μικρού Άλεξ αποκάλυψε η Ευαγγελία Μουμούρη, εκφράζοντας την οργή της για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Η ηθοποιός ανέφερε ότι είχε προσφέρει χρήματα για τη μετάβαση του παιδιού στην Αμερική, ενώ είχε προτρέψει και άλλους να βοηθήσουν. Όπως υποστήριξε, ωστόσο, το σύνολο των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν δεν κατέληξε στον σκοπό για τον οποίο είχαν δοθεί.

Η Ευαγγελία Μουμούρη τοποθετήθηκε δημόσια τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, μέσα από δύο βίντεο που ανάρτησε στα Instagram stories της. Στην παρέμβασή της μίλησε για τη δική της οικονομική συνεισφορά, αλλά και για την απογοήτευση που αισθάνεται μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση.

Όπως είπε, η συγκεκριμένη εμπειρία την έκανε να αμφισβητήσει το ενδεχόμενο να προσφέρει ξανά χρήματα σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα παιδιά για τα οποία συγκεντρώνονται δωρεές αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα υγείας και εξακολουθούν να χρειάζονται υποστήριξη, ανεξάρτητα από όσα καταγγέλλονται για τη διαχείριση των χρημάτων.

Η οργή για την υπόθεση και η δήλωση που προκάλεσε αίσθηση

Στο πρώτο μέρος της τοποθέτησής της, η ηθοποιός περιέγραψε πώς συμμετείχε στην προσπάθεια ενίσχυσης του Άλεξ και πώς κινητοποίησε και άλλους ανθρώπους να συνεισφέρουν.

«Πριν λίγο καιρό είχα κάνει ένα βίντεο για να βοηθήσουμε τον Άλεξ να πάει στην Αμερική. Έδωσα κι εγώ χρήματα και έδωσαν και αρκετοί άλλοι. Αυτά τα χρήματα δεν πήγαν όλα στον Άλεξ. Τα πήρε η Παιδική Χαρά».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην απώλεια εμπιστοσύνης που, όπως είπε, της προκάλεσε η υπόθεση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι τα παιδιά που χρειάζονται βοήθεια δεν ευθύνονται για όσα συνέβησαν.

«Το πρώτο που σκέφτομαι είναι ότι εγώ δεν θα ξαναδώσω λεφτά σε κανέναν».

Η Ευαγγελία Μουμούρη επισήμανε ότι τα παιδιά για τα οποία γίνονται τέτοιες εκκλήσεις είναι υπαρκτά και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη να μπορεί το κράτος να καλύπτει τις ανάγκες τους, ώστε να μη βασίζονται αποκλειστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στις δωρεές πολιτών.

Η πιο έντονη στιγμή της παρέμβασής της ήρθε όταν μίλησε για το πώς αισθάνεται απέναντι στους υπεύθυνους της υπόθεσης. Παρότι δήλωσε ότι πιστεύει στη δικαιοσύνη, παραδέχτηκε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση έχει προκαλέσει μέσα της πολύ μεγαλύτερη οργή.

«Απλώς ξέρεις, μετά από αυτό, έχουνε… έχουνε ξυπνήσει τα κατώτατα ένστικτά μου. Δηλαδή, πιστεύω στη δικαιοσύνη, αλλά για κάποιο λόγο τώρα δε… δε μου φτάνει η δικαιοσύνη».

Και κατέληξε εκφράζοντας ανοιχτά την επιθυμία της να υποστούν συνέπειες όσοι θεωρεί υπεύθυνους:

«Θέλω να πάθουν κακό, ας πούμε. Αυτοί θέλω να πάθουν κακό τώρα. Δεν είναι ωραίο που το λέω, αλλά θέλω το κακό τους. Αυτό.»