Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο στο Apple TV σειρά ντοκιμαντέρ τεσσάρων μερών, η οποία περιγράφεται ως μια παραγωγή στην οποία «αποκαλύπτονται τα πάντα».

Σύμφωνα με το Variety το οποίο επικαλείται πηγή στη σειρά θα εμφανίζεται η Τζάνετ Τζάκσον, η οποία μιλά για το περιβόητο «ατύχημα με την ενδυμασία» (wardrobe malfunction) που συνέβη κατά τη διάρκεια της κοινής τους εμφάνισης στο Super Bowl του 2004.

Μια άλλη πηγή αναφέρει ότι ο Tίμπερλεϊκ σχολιάζει επίσης ορισμένες πρόσφατες δηλώσεις της πρώην συντρόφου του, Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη σειρά, τη σκηνοθεσία της οποίας υπογράφει ο Φίσερ Στίβενς, δεν είναι διαθέσιμες προς το παρόν . Οι εκπρόσωποι των Τίμπερλεϊκ, Τζάκσον και Apple δεν προέβησαν σε κάποιο σχόλιο ή δεν ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα του Variety για σχολιασμό.

Ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, δισκογραφικός παραγωγός και ηθοποιός διατηρεί συνεργασία με την πλατφόρμα streaming από το 2021, όταν πρωταγωνίστησε στην ταινία «Palmer» της Apple.

Η είδηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ διατηρεί σχετικά χαμηλό προφίλ. Αν και πραγματοποίησε μια guest εμφάνιση στη συναυλία του Jay-Z στο Παρίσι τον περασμένο μήνα, κατά τα άλλα έχει αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας μετά την παγκόσμια περιοδεία του «Forget Tomorrow», η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προώθησης του πιο πρόσφατου άλμπουμ του, «Everything I Thought It Was», που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2024.

Ο τραγουδιστής, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανακοίνωσε τον Ιούλιο του 2025 ότι διαγνώστηκε με τη νόσο του Λάιμ, η οποία επηρέασε ορισμένες από τις εμφανίσεις του κατά τη διάρκεια της περιοδείας.