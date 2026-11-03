Στο θέμα που προέκυψε με τη Μαρία Αντωνά επανήλθε η Ζήνα Κουτσελίνη, θέλοντας να ξεκαθαρίσει τη θέση της μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν τα σχόλιά της. Η παρουσιάστρια εξήγησε πως οι παρατηρήσεις της αφορούσαν αποκλειστικά την εικόνα της Μαρίας Αντωνά στο τηλεοπτικό πλατό του MEGA και όχι την προσωπικότητά της, τονίζοντας ότι δεν είχε καμία πρόθεση να την προσβάλει.

«Εγώ δεν μίλησα για την προσωπικότητα της Μαρίας και το διαχωρίζω και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι ένα περιορισμένο πλάνο, που ένας άνθρωπος κάθεται σε μια παρέα και είναι αμήχανο. Αυτό ήθελα να πω», πρόσθεσε στη συνέχεια η Ζήνα Κουτσελίνη για την περίφημη ατάκα της «ένα μίνι, δύο άντρες και ενημέρωση». «Μα είναι αληθινή η συγγνώμη μου, γιατί στεναχωρήθηκε για κάτι που εγώ δεν είχα στον σκοπό μου. Εγώ μίλησα για ένα στριμωγμένο πλάνο», τόνισε η παρουσιάστρια του STAR.

«Θέλω να το πω δημόσια γιατί το γνωρίζετε όλοι, το γνωρίζουν και οι άνθρωποι του σταθμού, ότι δέκα και πέντε ήθελα να κάνω αυτή τη σημείωση. Όταν είδα όμως συμπεριφορές συναδέλφων, με προβλημάτισε πάρα πολύ και ήθελα να τους ακούσω όλους και στο τέλος να κάνω τον επίλογο αυτόν που είχα», εξήγησε στη συνέχεια η Ζήνα Κουτσελίνη για τη δημόσια συγγνώμη της στη Μαρία Αντωνά.

Τι απαντά στον Γιώργο Λιάγκα για την επικοινωνία της με τη Μαρία Αντωνά

Η Ζήνα Κουτσελίνη θέλησε να αποσαφηνίσει και όσα ειπώθηκαν από τον Γιώργο Λιάγκα σχετικά με την επικοινωνία της με τη Μαρία Αντωνά. Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι, αντίθετα με όσα υποστήριξε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1, δεν έκανε αλλεπάλληλες τηλεφωνικές κλήσεις, αλλά είχε στείλει ένα μήνυμα στη δημοσιογράφο.

«Ο Γιώργος μπορεί να με βλέπει ως εφιάλτη στα τηλέφωνα. Μου έρχεται λοιπόν η ανάρτηση της Μαρίας και της στέλνω αμέσως μήνυμα. Σταματάω στην άκρη για να της γράψω, στον δρόμο που ήμουν», ανέφερε η Ζήνα Κουτσελίνη. «Μπορώ να σας το διαβάσω το μήνυμα. Δεν έχω πρόβλημα. Με την πρώτη ευκαιρία θα το εξηγήσω. Και εκεί σταματήσαμε και προχωρήσαμε. Προς Θεού, για το κορίτσι αυτό, μόνο τα καλά έχω πει. Δεν έχω λόγο να πω κάτι αρνητικό», πρόσθεσε.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στον ισχυρισμό ότι τα σχόλιά της για τη Μαρία Αντωνά είχαν ως πραγματικό αποδέκτη τον Γιώργο Λιάγκα, εκφράζοντας την απορία της για τη συγκεκριμένη ερμηνεία. «Τώρα γιατί ο Γιώργος θυματοποιήθηκε ότι ήθελα να τον “χτυπήσω”;», αναρωτήθηκε.

Στη συνέχεια, η Ζήνα Κουτσελίνη μίλησε με θετικά λόγια για τη Μαρία Αντωνά και την παρουσία της στην ενημερωτική εκπομπή του MEGA, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια που καταβάλλει για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου της. «Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει διαβάσει πάρα πολύ και εκτιμώ απεριόριστα τον κόπο που κάνει για να βγει σε αυτούς τους δύο ανθρώπους δίπλα. Να είναι διαβασμένη, να είναι προσεκτική και όλα τα καλά του Θεού να τα έχει στον δρόμο της», σημείωσε.