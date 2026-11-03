Το πρωί του Halloween, το Athénée στο κέντρο της Αθήνας, γέμισε παιδικά χαμόγελα, βιβλία και γλυκές εκπλήξεις. Παιδιά περίμεναν στην ουρά με τα αγαπημένα τους βιβλία στα χέρια, ανυπομονώντας να συναντήσουν τον συγγραφέα των ιστοριών που αγαπούν και να αποκτήσουν μια προσωπική αφιέρωση. Ήταν μια ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από τις περιπέτειες των αγαπημένων τους ηρώων.

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026, ο Αντώνης Μυλωνάκης συνάντησε τους μικρούς αναγνώστες της σειράς «Λίλυ και Άλεξ» στο Athénée, με αφορμή την κυκλοφορία του τέταρτου βιβλίου, «Το Κόκκινο βιβλίο», από τις Εκδόσεις Καστανιώτη, σε εικονογράφηση της Γεωργίας Μαυρομάτη.

Στο στολισμένο για Halloween Athénée, παιδιά και γονείς απόλαυσαν μια ξεχωριστή συνάντηση με τον συγγραφέα, σε μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα. Δίπλα στο τζάκι, ο Αντώνης Μυλωνάκης υπέγραφε βιβλία, συνομιλούσε με τους μικρούς του αναγνώστες και μοίραζε καραμέλες και γλυκά, μετατρέποντας το πρωινό σε μια όμορφη γιορτή αφιερωμένη στο παιδικό βιβλίο και τη φιλαναγνωσία.

Η χαρά των παιδιών και ο ενθουσιασμός τους για τις ιστορίες της σειράς έδωσαν στη συνάντηση έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, συνδυάζοντας τη μαγεία του Halloween με εκείνη των βιβλίων.

Η ιστορία της σειράς ξεκίνησε από δύο παιδιά που δεν αγαπούσαν το διάβασμα: τα ανίψια του συγγραφέα. Ο Αντώνης Μυλωνάκης αποφάσισε να γράψει μια περιπέτεια με φαντάσματα ειδικά γι’ αυτά. Σήμερα, η «Λίλυ και Άλεξ» διαβάζεται από χιλιάδες παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Το πρώτο βιβλίο, «Μια ιστορία φαντασμάτων», βρίσκεται ήδη στην πέμπτη έκδοση και συμπεριλήφθηκε στη μικρή λίστα των Βραβείων Αναγνώστη στην κατηγορία Λογοτεχνικό Βιβλίο για Παιδιά.

Μια ιδέα που γεννήθηκε μέσα στην οικογένεια εξελίχθηκε έτσι σε μια επιτυχημένη σειρά παιδικών βιβλίων, αποδεικνύοντας πως μια συναρπαστική ιστορία μπορεί να κερδίσει ακόμη και τα παιδιά που δεν έχουν ανακαλύψει την αγάπη για το διάβασμα.

Η σειρά έχει πλέον ενταχθεί στις λίστες ανάγνωσης πολλών σχολείων της χώρας, ενώ ο συγγραφέας ταξιδεύει συστηματικά σε όλη την Ελλάδα, συναντώντας μαθητές και συμμετέχοντας σε δράσεις φιλαναγνωσίας, με στόχο να φέρει περισσότερα παιδιά κοντά στο βιβλίο. Μέσα από αυτές τις συναντήσεις, οι μικροί αναγνώστες έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τον δημιουργό των ιστοριών και να ανακαλύψουν ότι το διάβασμα μπορεί να γίνει μια συναρπαστική εμπειρία.

Οι γιορτές πλησιάζουν! Κι ένα βιβλίο είναι ένα δώρο που μπορείς να ανοίγεις ξανά και ξανά.