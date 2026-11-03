Τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις φαίνεται πως έβαλε σε προτεραιότητα ο Νίκος Καρβέλας, ο οποίος δεν έδωσε το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Λύκοι», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Απόστολος Γκλέτσος. Παρότι οι δύο άνδρες είχαν επικοινωνήσει και ο μουσικοσυνθέτης είχε εκφράσει την πρόθεσή του να παρακολουθήσει την παράσταση, τελικά δεν βρέθηκε ανάμεσα στους θεατές.

Ο Απόστολος Γκλέτσος μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες το βράδυ της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου, με τις δηλώσεις του να προβάλλονται το επόμενο πρωί στην εκπομπή «Happy Day». Όπως εξήγησε, ο Νίκος Καρβέλας βρίσκεται αυτή την περίοδο στο στούντιο, δουλεύοντας εντατικά πάνω σε νέες δημιουργίες.

«Η αλήθεια είναι ότι μίλησα με τον Νίκο και μου είπε ότι θα έρθει. Βέβαια μου είπε ότι είναι στο στούντιο και πυρετωδώς γράφει, οπότε μου είπε ότι είναι πενήντα πενήντα αν θα έρθει», σημείωσε χαρακτηριστικά.