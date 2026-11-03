Σε δικαστική διαμάχη για την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον βρίσκεται η κόρη του, Πάρις, διεκδικώντας τη μεταφορά 600 εκατομμυρίων δολαρίων στο οικογενειακό καταπίστευμα (Michael Jackson Family Trust). Η 28χρονη τραγουδίστρια κατηγορεί τον επί χρόνια εκτελεστή της διαθήκης του πατέρα της, Τζον Μπράνκα, ότι ελέγχει πότε και εάν τα παιδιά του λαμβάνουν τα χρήματα που τους αναλογούν.

Στην αίτηση που κατατέθηκε στις 29 Οκτωβρίου σε δικαστήριο του Λος Άντζελες, η Πάρις ζητά να διαταχθεί η προσωρινή καταβολή 600 εκατομμυρίων δολαρίων στο καταπίστευμα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει νόμιμος λόγος να παραμένουν τα χρήματα αδιάθετα, περισσότερα από 17 χρόνια μετά τον θάνατο του «βασιλιά της ποπ».

Σύμφωνα με την ίδια, η περιουσία έχει αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια και διαθέτει εκατοντάδες εκατομμύρια σε μετρητά, ωστόσο το καταπίστευμα που προορίζεται για την ίδια και τους αδελφούς της, Πρινς, 29 ετών, και Μπίγκι, 24 ετών, δεν έχει χρηματοδοτηθεί.

Οι κατηγορίες κατά του εκτελεστή της διαθήκης

Η Πάρις υποστηρίζει ότι ο Μπράνκα διατηρεί «σιδηρά λαβή» στον οικονομικό έλεγχο των τριών παιδιών. Η διαθήκη του Μάικλ Τζάκσον προέβλεπε ότι τα παιδιά του θα άρχιζαν να λαμβάνουν εισόδημα από τα αντίστοιχα καταπιστεύματά τους όταν συμπλήρωναν τα 21 χρόνια. Εκείνη, ωστόσο, ισχυρίζεται ότι αυτό δεν συνέβη και ότι ο Μπράνκα καθορίζει τις μικρότερες καταβολές που λαμβάνουν.

Κατά την ίδια, ο εκτελεστής χρησιμοποιεί τον έλεγχο των πληρωμών για να αποθαρρύνει τα αδέλφια από το να αμφισβητούν τη διαχείριση της περιουσίας. Αναφέρει επίσης ότι όταν άρχισε να θέτει ερωτήματα πέρυσι, μεταξύ άλλων για δώρα προς συνεργάτες του Μπράνκα που δεν προβλέπονταν από συμβάσεις, αντιμετώπισε επιθετικές δικαστικές ενέργειες, δημόσιες επιθέσεις και μείωση εκατομμυρίων στα χρήματα που δίνονταν στα παιδιά.

Η διαθήκη προέβλεπε ακόμα ότι κάθε παιδί θα λάμβανε το ένα τρίτο του αρχικού κεφαλαίου του καταπιστεύματός του στα 30 του χρόνια, το μισό από το υπόλοιπο ποσό στα 35 και το σύνολο στα 40. Ο Πρινς αναμένεται να γίνει 30 ετών σε τέσσερις μήνες, η Πάρις κλείνει τα 29 τον Απρίλιο και ο Μπίγκι τα 25 τον Φεβρουάριο.

Τα έσοδα της περιουσίας και η απάντηση

Η Πάρις επικαλείται σημαντικές οικονομικές συμφωνίες: την πώληση του περίπου 10% της EMI Music Publishing στη Sony το 2018 έναντι 287,5 εκατομμυρίων δολαρίων, την πώληση του ράντσου Νέβερλαντ το 2020 για 22 εκατομμύρια και τη συμφωνία του 2023 με τη Sony, η οποία κατέβαλε 750 εκατομμύρια δολάρια για το 50% των υπόλοιπων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με την αίτηση, οι συναλλαγές αυτές απέφεραν πάνω από 1 δισ. δολάρια πριν από φόρους και έξοδα.

Η περιουσία είχε επίσης αναφέρει ακαθάριστα έσοδα άνω των 2,5 δισ. δολαρίων έως τον Δεκέμβριο του 2024, συνολική αξία που εκτιμάται μεταξύ 2 και 3 δισ. δολαρίων και περίπου 850 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και ισοδύναμα. Η Πάρις εκτιμά ότι, ακόμα και μετά τις πιθανές υποχρεώσεις, υπάρχουν διαθέσιμα 600 εκατομμύρια δολάρια.

Paris Jackson demands $600M from dad Michael’s estate, accuses executor of withholding kids’ inheritance https://t.co/vUtuXYeZt5 https://t.co/HSk2cK8FkG — New York Post (@nypost) November 3, 2026

Εκπρόσωπος της περιουσίας απάντησε ότι η πλήρης χρηματοδότηση των καταπιστευμάτων και του φιλανθρωπικού ιδρύματος δεν μπορεί να γίνει πριν επιλυθούν νομικές εκκρεμότητες, κυρίως η διαμάχη με την αμερικανική φορολογική υπηρεσία IRS, η οποία είχε διεκδικήσει 700 εκατομμύρια δολάρια σε φόρους και πρόστιμα. Ανέφερε ότι έχει επιτευχθεί σημαντική μείωση του ποσού, αλλά η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Παράλληλα, χαρακτήρισε ψευδή τον ισχυρισμό ότι ο Μπράνκα περιόρισε τις πληρωμές, υποστηρίζοντας ότι έχουν ήδη διανεμηθεί περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια προς όφελος των δικαιούχων.

Η Πάρις ζητά από το δικαστήριο να διατάξει τη μεταφορά των 600 εκατομμυρίων ή άλλου ποσού που θα κρίνει κατάλληλο, καθώς και την κάλυψη των νομικών εξόδων της από την περιουσία. Η υπόθεση αναμένεται να συζητηθεί τον Δεκέμβριο.

Ο Μάικλ Τζάκσον πέθανε στις 25 Ιουνίου 2009, σε ηλικία 50 ετών, έχοντας ορίσει το οικογενειακό καταπίστευμα ως μοναδικό δικαιούχο της περιουσίας του και τον Μπράνκα ως διαχειριστή του, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του pagesix.