Στο επίκεντρο έντονης κριτικής βρέθηκε η Μάρθα Στιούαρτ, εξαιτίας της μεταμφίεσης που επέλεξε για το φετινό Halloween. Η 85χρονη επιχειρηματίας και τηλεοπτική προσωπικότητα εμφανίστηκε σε φωτογραφία να υποδύεται μια άστεγη γυναίκα, προκαλώντας την οργή χρηστών των social media, οι οποίοι θεώρησαν ότι διακωμωδεί ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα.

Στη φωτογραφία, η Μάρθα Στιούαρτ φορούσε φθαρμένα και σκισμένα ρούχα, είχε λερωμένο το πρόσωπό της και κρατούσε μια πινακίδα που έγραφε «Πεινάω, βοηθήστε με!». Το στιγμιότυπο δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της στο Instagram, ανάμεσα σε άλλες φωτογραφίες με τις οποίες προωθούσε τα κεριά που διαθέτει μέσω του τηλεοπτικού δικτύου αγορών QVC.

«Τα κεριά μου στο QVC είναι ιδανικά για το Halloween!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης. Ωστόσο, η συγκεκριμένη φωτογραφία κατέβηκε λίγο αργότερα από το προφίλ της στο Instagram, αφού είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, όπως σημειωνει η New York Post.

Martha Stewart deletes ‘offensive’ Halloween costume photo after being accused of mocking homeless people https://t.co/sVQ23zBHV3 https://t.co/KsSaX4Spzt — New York Post (@nypost) November 1, 2026

Η κατακραυγή και η απάντηση της Μάρθα Στιούαρτ

Η εικόνα προκάλεσε κύμα αρνητικών σχολίων, με πολλούς να χαρακτηρίζουν τη μεταμφίεση προσβλητική, κακόγουστη και εντελώς αποκομμένη από την πραγματικότητα. Ιδιαίτερη ενόχληση προκάλεσε το γεγονός ότι μια επιχειρηματίας με περιουσία που εκτιμάται στα 400 εκατομμύρια δολάρια επέλεξε να παρουσιάσει τη ζωή των αστέγων ως αποκριάτικη στολή.

Λίγες ώρες μετά την απόσυρση της φωτογραφίας, η Μάρθα Στιούαρτ τοποθετήθηκε δημόσια μέσω εκπροσώπου της, εξηγώντας ότι στόχος της δεν ήταν να προσβάλει κανέναν. «Με στενοχωρεί το γεγονός ότι η χθεσινή μου μεταμφίεση για το Halloween, η οποία είχε σκοπό να ευαισθητοποιήσει περισσότερο τον κόσμο για το πολύ σοβαρό ζήτημα της αστεγίας, προσέβαλε ανθρώπους. Δεν ήταν ποτέ αυτή η πρόθεσή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η αστεγία παραμένει μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές κρίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα ζήτημα που την απασχολεί ιδιαίτερα και για το οποίο έχει αφιερώσει χρόνο και προσπάθεια, στηρίζοντας φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Η Μάρθα Στιούαρτ είναι γνωστή για την αγάπη της στο Halloween και τις εντυπωσιακές μεταμφιέσεις που επιλέγει κάθε χρόνο. Στο παρελθόν έχει εμφανιστεί μεταξύ άλλων ως βασίλισσα Ελισάβετ Α΄ και ως εντυπωσιακή μάγισσα, ενώ έχει γιορτάσει αρκετές φορές την περίσταση μαζί με τον στενό της φίλο, ράπερ Snoop Dogg. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η επιλογή της προκάλεσε αντιδράσεις αντί για ενθουσιασμό.