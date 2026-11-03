Μια νέα σχέση φέρεται να έχει ξεκινήσει ο Ντέμης Νικολαΐδης, σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Happy Day». Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής φαίνεται πως έχει βρει ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο μιας γνωστής και όμορφης διατροφολόγου, με την οποία ήρθε κοντά το τελευταίο διάστημα.

Όπως αναφέρθηκε στην πρωινή εκπομπή του Alpha, η γνωριμία τους έγινε όταν ο Ντέμης Νικολαΐδης επισκέφθηκε τη συγκεκριμένη διατροφολόγο για να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα διατροφής. Η επαγγελματική τους επαφή φαίνεται πως εξελίχθηκε σταδιακά σε κάτι περισσότερο, με τους δυο τους να αναπτύσσουν προσωπική σχέση.

Στην εκπομπή δεν αποκαλύφθηκε η ταυτότητα της γυναίκας που φέρεται να βρίσκεται στο πλευρό του πρώην ποδοσφαιριστή, ούτε δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για το ειδύλλιο. Προς το παρόν, ο ίδιος ο Ντέμης Νικολαΐδης δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με τις πληροφορίες για τη νέα του σχέση.