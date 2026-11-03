Ο Απόστολος Λύτρας φαίνεται πως έχει προχωρήσει στην προσωπική του ζωή, μετά τον χωρισμό του από τη Δώρα Παπαδοπούλου. Ο γνωστός ποινικολόγος διατηρεί πλέον σχέση με την Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη, με την οποία μάλιστα έκανε πρόσφατα και την πρώτη του δημόσια εμφάνιση.

Οι δυο τους βρέθηκαν στο Athens Fashion Week, όπου η νέα σύντροφος του ποινικολόγου συμμετείχε σε επίδειξη μόδας, παρουσιάζοντας δημιουργίες της Έλενας Τσίκλου για το «EL & JO Luxury Couture». Ο Απόστολος Λύτρας παρακολούθησε την επίδειξη από την πρώτη σειρά, στηρίζοντας την Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη, η οποία ασχολείται επαγγελματικά με το μόντελινγκ.

Η Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη κατάγεται από την Κατερίνη και το 2026 συμμετείχε στον διαγωνισμό «Miss Universe Greece». Τον Δεκέμβριο του 2025 είχε εμφανιστεί και στο τηλεπαιχνίδι «Deal», από το οποίο αποχώρησε έχοντας κερδίσει 15.000 ευρώ.

Η νέα σχέση του Απόστολου Λύτρα έρχεται λίγους μήνες μετά το τέλος του γάμου του με τη Δώρα Παπαδοπούλου. Το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούλιο του 2025 σε κτήμα στη Βάρη. Ωστόσο, ο γάμος τους αποδείχθηκε σύντομος, καθώς αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους πριν συμπληρώσουν έναν χρόνο έγγαμου βίου.