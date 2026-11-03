Την προσοχή των διαδικτυακών της φίλων τράβηξε για ακόμη μία φορά η Κατερίνα Λιόλιου, μέσα από τη νέα της ανάρτηση στο Instagram.

Το απόγευμα της Δευτέρας, η δημοφιλής τραγουδίστρια έδωσε στους followers της μια γεύση από όσα συμβαίνουν πίσω από τα φώτα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται με διαφορετικά looks και ποζάρει στον φωτογραφικό φακό.

Για τη λεζάντα επέλεξε μόνο δύο λέξεις, «backstage vibes», αφήνοντας τις εικόνες να μιλήσουν από μόνες τους. Οι φωτογραφίες δεν πέρασαν απαρατήρητες, με τους θαυμαστές της να γεμίζουν την ανάρτηση με κολακευτικά σχόλια. «Ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί σε γυναίκα», «μοντέλο είσαι εσύ», «γυναικάρα», «απλά είδωλο» ήταν μερικές από τις αντιδράσεις, ενώ κάποιος την παρομοίασε με «μία Αφροδίτη που ξαναγεννιέται».