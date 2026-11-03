Μια απρόσμενη και αρκετά τολμηρή κίνηση ενός γαμπρού κατά τη διάρκεια της γαμήλιας τελετής του στον Καναδά έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα social media, με πολλούς χρήστες να κάνουν λόγο για ασέβεια απέναντι στη νύφη και τους καλεσμένους.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον γάμο της Αντελίνα και του Ράιλι, στο Southwood Estate του Καναδά. Το ζευγάρι είχε ήδη αντιμετωπίσει μια ξαφνική βροχόπτωση, όμως η μεγαλύτερη έκπληξη ήρθε τη στιγμή που όλοι περίμεναν το πρώτο φιλί των νεόνυμφων.

Αντί για το καθιερωμένο ρομαντικό φιλί, ο γαμπρός έσκυψε ξαφνικά και βύθισε το πρόσωπό του στο στήθος της νύφης, κουνώντας επιδεικτικά το κεφάλι του πάνω στο στράπλες νυφικό της. Στη συνέχεια, σήκωσε τις γροθιές του πανηγυρίζοντας μπροστά στους καλεσμένους.

Groom slammed for pulling ‘highly inappropriate’ stunt at the altar https://t.co/bAiWKTvlUP https://t.co/0R1N06VdAq — New York Post (@nypost) November 2, 2026

Η νύφη ξέσπασε σε γέλια, δείχνοντας να διασκεδάζει με την κίνηση του συζύγου της. Ωστόσο, δεν είχαν όλοι την ίδια αντίδραση.

Το βίντεο, όπως σημειώνει η New York Post, δημοσιεύτηκε στο TikTok από τον Nathan Grieve, ο οποίος τέλεσε τον γάμο και δήλωσε ότι δεν είχε ξαναδεί κάτι παρόμοιο. «Ο Ράιλι γιόρτασε τον γάμο του με έναν τρόπο που σίγουρα θα συζητιέται στις οικογενειακές συγκεντρώσεις για πολλά χρόνια», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Σαν να μην έφτανε αυτό, η τελετή ολοκληρώθηκε με ακόμη ένα απρόοπτο. Η μουσική που είχε προγραμματιστεί για την αποχώρηση των νεόνυμφων δεν ακούστηκε ποτέ, καθώς τη θέση της πήρε ο δυνατός ήχος από τον συναγερμό ενός αυτοκινήτου στο γειτονικό πάρκινγκ. «Τέλειος συγχρονισμός. Τέλειο χάος. Απόλυτα Ράιλι και Αντελίνα», έγραψε ο Grieve.

«Αφήστε τέτοιες κινήσεις για τον μήνα του μέλιτος»

Παρά το γεγονός ότι η νύφη φάνηκε να αντιμετωπίζει με χιούμορ το περιστατικό, η ειδικός σε θέματα κοινωνικής συμπεριφοράς Jo Hayes καταδίκασε την κίνηση του γαμπρού, χαρακτηρίζοντάς την «εξαιρετικά ακατάλληλη».

Μιλώντας στο news.com.au, εξήγησε ότι, ακόμη κι αν η συμπεριφορά φαίνεται συναινετική, καθώς η νύφη δεν έδειξε να αιφνιδιάζεται ή να προσπαθεί να τον σταματήσει, μια γαμήλια τελετή δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για τέτοιου είδους σεξουαλικά υπονοούμενα. Όπως επισήμανε, στους γάμους συχνά παρευρίσκονται και παιδιά, ενώ ακόμη και οι ενήλικες καλεσμένοι μπορεί να αισθανθούν άβολα μπροστά σε ανάλογες σκηνές.Η ίδια εκτίμησε ότι ο γαμπρός ενδεχομένως να εμπνεύστηκε από την κωμωδία Wedding Crashers, θεωρώντας ότι η συγκεκριμένη κίνηση θα προκαλούσε γέλιο. «Αφήστε τέτοιες κινήσεις για τον μήνα του μέλιτος», ήταν η συμβουλή της.

Το βίντεο συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές και προκάλεσε πλήθος σχολίων, με αρκετούς χρήστες να επικρίνουν τη συμπεριφορά του γαμπρού. «Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να κάνεις στον γάμο σου», έγραψε κάποιος. «Είναι τεράστιο προειδοποιητικό σημάδι. Δείχνει έλλειψη σεβασμού απέναντι στη γυναίκα του και στις οικογένειές τους», σχολίασε ένας άλλος χρήστης. «Μπροστά στη μητέρα και στον πατέρα της νύφης; Απαράδεκτο», ανέφερε ακόμη ένας, ενώ άλλοι χαρακτήρισαν τη σκηνή ντροπιαστική και κακόγουστη.