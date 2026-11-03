Για ένα ιδιαίτερα άβολο περιστατικό με γυναίκα που τον αναγνώρισε και τον πλησίασε μίλησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, περιγράφοντας όσα συμβαίνουν όταν βρίσκεται σε δημόσιους χώρους μαζί με τη σύντροφό του, Εύα Καρύδη. Ο δημοφιλής κωμικός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», αναφερόμενος τόσο στη συμπεριφορά ορισμένων θαυμαστριών του όσο και στις προσβλητικές επιθέσεις που δέχεται μέσω διαδικτύου.

«Μονίμως σταματάνε γυναίκες θαυμάστριες όταν είμαι με τη σύντροφό μου, μονίμως βγάζω φωτογραφίες και της λένε «μας βγάζεις λίγο;». Μία πλησίασε και έβαλε το στήθος της στον λαιμό μου. Είχε έρθει για την κόρη της, μπορεί να μην είχε παιδί, δεν έχει καμία σημασία», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας την αμηχανία που του είχε προκαλέσει η συγκεκριμένη συνάντηση.

Στη συνέχεια, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας αναφέρθηκε στα επιθετικά μηνύματα που λαμβάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξηγώντας γιατί έχει επιλέξει σε ορισμένες περιπτώσεις να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

«Δεν είναι αρνητικό σχόλιο το «ψόφα, πως είσαι έτσι;». Αυτά δεν είναι σχόλια. Αυτά είναι ευθείες απειλές.

Όσο και να νομίζουμε ότι «εντάξει μωρέ, έλα μωρέ», αυτό το «έλα μωρέ» μας έφαγε. Αυτή είναι μια λεπτή γραμμή που νομίζω νομικά τα επόμενα χρόνια όλοι θα αναγκαστούν να μπουν σε αυτή τη λογική. Όλοι. Δεν το κάνω για να γίνω εγώ εκπρόσωπος. Όχι, για μένα το κάνω», υπογράμμισε.

Ο κωμικός ρωτήθηκε επίσης εάν περιορίστηκαν οι διαδικτυακές επιθέσεις μετά την αγωγή που είχε ασκήσει εναντίον χρήστη του Facebook.

«Σταμάτησαν κάπως. Ακόμα μπορεί να γράψει κάποιος, βέβαια, «πώς είσαι έτσι». Γράφουν και γυναίκες, κυρίως αυτές πετάνε περισσότερο δηλητήριο για άλλες γυναίκες στα social media. Είναι απίστευτο αυτό που βλέπω», απάντησε, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για την ένταση και το περιεχόμενο των σχολίων που δημοσιεύονται στις διαδικτυακές πλατφόρμες.