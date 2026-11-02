Ο Αμερικανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος Μάικλ Μαν υπέστη ελαφρά τραύματα κατά τη διάρκεια ατυχήματος σε σκοπευτήριο στο Λος Άντζελες.

Ο σκηνοθέτης των ταινιών «Heat» και «Collateral» τραυματίστηκε στο πόδι, όταν ένα πυροβόλο όπλο εκπυρσοκρότησε κατά λάθος στο σκοπευτήριο του Λος Άντζελες, την ώρα που προσπαθούσε να το τοποθετήσει στη θήκη του, έπειτα από εξάσκηση στη σκοποβολή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του, ο τραυματισμός ήταν επιφανειακός και μικρής έκτασης και ο σκηνοθέτης έλαβε τις πρώτες βοήθειες σε νοσοκομείο, στο οποίο μεταφέρθηκε.

«Το Σάββατο, σε ένα σκοπευτήριο, ένα όπλο εκπυρσοκρότησε κατά λάθος ενώ βρισκόταν στη θήκη του, προκαλώντας έναν επιφανειακό τραυματισμό στον σκηνοθέτη Μάικλ Μαν. Έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και παίρνει εξιτήριο» ανέφεραν οι εκπρόσωποί του σε επίσημη ανακοίνωση.

Σε δημοσίευμα της εφημερίδας Los Angeles Times αναφέρεται ότι ο σκηνοθέτης έχει εμπειρία δεκαετιών στη χρήση όπλων.

Σύμφωνα με το Deadline, ο Μάικλ Μαν αναμένεται να ξεκινήσει τα γυρίσματα του «Heat 2» τον Ιανουάριο.