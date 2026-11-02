Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», όπου αποκάλυψε πως βρίσκεται σε φάση αναμονής για μία εκπομπή που στήνεται από τον Μάιο στο OPEN.

«Είμαι σε αναμονή για μια εκπομπή που στήνεται από τον Μάιο. Νομίζω θα πάρει βραβείο στησίματος. Όταν όμως θα βγει, θα είναι καλοστημένη. Θα είναι ένα βραδινό talk show, αλλά αρκετά διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν νιώθω καθόλου αδικημένος που η Ιωάννα Μαλέσκου κάνει εκπομπή στο OPEN. Δεν με πειράζει καθόλου που η Ιωάννα κάνει μια άλλη εκπομπή από αυτή που κάναμε παρέα. Δεν νιώθω πικρία ούτε τίποτα. Ήταν απόφαση του καναλιού να σταματήσουμε το Σαββατοκύριακο και εμένα ήθελε για το βράδυ. Δεν έχουμε σχέσεις με την Ιωάννα Μαλέσκου, γιατί δεν ήμασταν πριν φίλοι για να είμαστε και μετά», πρόσθεσε επίσης.

Σχολιάζοντας το τηλεοπτικό πεδίο, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ανέφερε ότι η τηλεόραση είναι προβλέψιμη στο 95%, ενώ σχολίασε ότι ο μέσος τηλεθεατής πειραματίζεται και αλλάζει συνεχώς κανάλια και εκπομπές. «Αν είναι κάποιος και δεν με ενδιαφέρει η γνώμη του, δεν θα δω την εκπομπή».

Για τη σχέση του με την Έλενα Τσαγκρινού είπε, πως η σύντροφός του είναι γλυκό κορίτσι και νιώθει πως ταιριάζουν, αν και φαινομενικά είναι αταίριαστοι.