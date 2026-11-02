Η παρουσιάστρια Κατερίνα Καινούργιου, όπως αποκάλυψε η ίδια είναι ένα από τα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης και της showbiz που χρησιμοποιήθηκαν εν αγνοία τους ως «δόλωμα» από το κύκλωμα της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» για την προσέλκυση δωρεών.

Η ίδια δεν εμπλέκεται στην υπόθεση αλλά το όνομα και η δημοσιότητά της αξιοποιήθηκαν από τον συλληφθέντα ιδρυτή της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» ώστε να πείθει πολίτες να προσφέρουν χρήματα.

«Δεν είμαι μόνο εγώ που έχω εξοργιστεί. Δεν είμαι μόνο εγώ, γιατί εγώ την έχω πατήσει κιόλας. Μου έστελναν πάρα πολλές φορές από συγκεκριμένη ΜΚΟ, μηνύματα στα social για να βοηθήσω με κάποιο τρόπο είτε μέσω της εκπομπής είτε μέσω social. Στην εκπομπή είμαστε πολύ προσεκτικοί, αλλά εννοείται όταν πρόκειται για παιδιά το έκανα. Αλλά για μένα αυτό που έκανε αυτός ο τύπος είναι η χειρότερη μορφή απάτης. Δεν ξέρω το νομικό πλαίσιο, αλλά για μένα αυτός πρέπει να πέσει στα πολύ βαθιά», είπε το πρωί της Δευτέρας 2/11 κατά τη διάρκεια της εκπομπής της «Super Κατερίνα».

«Να εκμεταλλεύεται τον πόνο των οικογενειών και των παιδιών; Έλεγε η άλλη οικογένεια ότι μας έδωσαν επτά χιλιάρικα και το παιδάκι αυτό χάθηκε δυστυχώς από τον καρκίνο. Μας έδωσαν λέει επτά χιλιάρικα και είχανε μαζέψει 130.000 ευρώ. Ένας πολύ χειριστικός τύπος και πολύ πιεστικός», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.