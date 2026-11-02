Για τις έντονες φήμες που τον θέλουν να είναι το μεγάλο φαβορί για τον ρόλο του επόμενου Τζέιμς Μποντ μίλησε ο Τζακ Λόουντεν, λίγες ημέρες μετά τις πληροφορίες για την ολοκλήρωση των τελικών δοκιμαστικών της νέας ταινίας του 007.

Ο 36χρονος Σκωτσέζος ηθοποιός, που έχει ξεχωρίσει μέσα από τη σειρά «Slow Horses», βρίσκεται ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται περισσότερο για τη διαδοχή του Ντάνιελ Κρεγκ. Μάλιστα, ο συμπρωταγωνιστής του στη σειρά, Γκάρι Όλντμαν, ενίσχυσε τη σχετική φημολογία, εκφράζοντας δημόσια την επιθυμία του να τον δει στον εμβληματικό ρόλο.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Γκάρι Όλντμαν είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η επιλογή του νέου Μποντ ενδέχεται να έχει ήδη γίνει, χωρίς να έχει ανακοινωθεί επίσημα. «Έχει ακουστεί ότι ο Τζακ βρίσκεται στη λίστα των υποψηφίων. Θα μάθουμε πολύ σύντομα, έτσι δεν είναι; Επειδή έχουν επιλέξει τον ηθοποιό. Έχουν πάρει την απόφασή τους, αλλά δεν την έχουν ανακοινώσει ακόμη. Οπότε εύχομαι να είναι ο Τζακ», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο ίδιος διευκρίνισε αργότερα ότι δεν γνωρίζει ποιος έχει εξασφαλίσει τον ρόλο, παρά μόνο ότι υπάρχουν σχετικές φήμες.

Jack Lowden breaks his silence on ‘flattering’ claims he’s ‘clear favourite’ to play James Bond after final 007 auditions https://t.co/qbd5mzU5RC — Daily Mail (@DailyMail) November 2, 2026

Ο Τζακ Λόουντεν, από την πλευρά του, επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις πληροφορίες. «Όλα αυτά είναι πολύ κολακευτικά. Είναι ωραίο να αναφέρεται το όνομά σου για οποιονδήποτε ρόλο, αλλά δεν πρόκειται να προσθέσω κι άλλο θόρυβο», δήλωσε σε συνέντευξή του στο βρετανικό GQ, όπως σημειώνει η Daily Mail.

Αναφερόμενος ειδικότερα στα λόγια του Γκάρι Όλντμαν, πρόσθεσε: «Είναι πολύ όμορφο και ο Γκάρι είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο όταν κάτι τέτοιο προέρχεται από κάποιον σαν εκείνον. Αλλά δεν δίνω ιδιαίτερη σημασία».

Μάλιστα, αντιμετώπισε με χιούμορ το γεγονός ότι το όνομά του συνδέεται συνεχώς με τον διάσημο πράκτορα. «Ως νέος άνδρας ηθοποιός, γενικά, από τη στιγμή που δεν υποδύεσαι κάποιον εκκεντρικό καλλιτέχνη και φοράς κοστούμι, αρχίζουν να σου αποδίδουν αυτόν τον ρόλο», σχολίασε.

Η μάχη για τον νέο 007 και όσα αποκάλυψε για τη σύζυγό του, Σίρσα Ρόναν

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, οι τελικές δοκιμασίες για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ πραγματοποιήθηκαν στα Bray Studios, στο Μπέρκσαϊρ της Αγγλίας, με τον Τζακ Λόουντεν και τον Κάλουμ Τέρνερ να βρίσκονται ανάμεσα στους βασικούς διεκδικητές. Στη λίστα των υποψηφίων φέρεται να περιλαμβάνεται και ο Τζος Ο’Κόνορ, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν ακόμη ηθοποιό, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Την ίδια ώρα, οι στοιχηματικές εταιρείες εμφανίζουν τον Τζακ Λόουντεν ως φαβορί. Σύμφωνα με τις αποδόσεις που δημοσίευσε η Ladbrokes, ο Σκωτσέζος ηθοποιός βρίσκεται στο 8/11, ενώ ο Κάλουμ Τέρνερ ακολουθεί με 2/1.

Η παραγωγή της νέας ταινίας βρίσκεται στα χέρια της Amazon MGM Studios, με τον Ντενί Βιλνέβ να έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία. Η παραγωγός Έιμι Πασκάλ έχει αναφέρει ότι η διαδικασία επιλογής γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η αντικατάσταση του Ντάνιελ Κρεγκ αποτελεί μεγάλη πρόκληση.

Όπως έχει επισημάνει, στόχος είναι να βρεθεί ένας ηθοποιός που θα προσφέρει κάτι διαφορετικό και συναρπαστικό στον χαρακτήρα. Η ανακοίνωση του νέου 007 αναμένεται έως το τέλος του 2026, ενώ τα γυρίσματα της ταινίας εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν μέσα στο 2027.

Πέρα από τις συζητήσεις για τον Τζέιμς Μποντ, ο Τζακ Λόουντεν μίλησε στο GQ και για την προσωπική του ζωή, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη σύζυγό του, Σίρσα Ρόναν.

Ο ηθοποιός ταξίδεψε το καλοκαίρι στην Ιταλία, όπου η Ρόναν συμμετείχε στα γυρίσματα νέας κινηματογραφικής παραγωγής, και περιέγραψε πόσο ξεχωριστό είναι για εκείνον να τη βλέπει να εργάζεται. «Θα ακουστώ λίγο υπερβολικά συναισθηματικός, αλλά το να τη βλέπω να παίζει μπροστά μου είναι πραγματικά υπέροχο. Έτσι γνωριστήκαμε. Είναι τόσο άνετη όταν το κάνει», ανέφερε.

Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί τον Σεπτέμβριο του 2025 και επιλέγει να κρατά την οικογενειακή του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μιλώντας για την πατρότητα, ο Τζακ Λόουντεν παραδέχτηκε ότι ήταν κάτι που επιθυμούσε από μικρή ηλικία. «Από τότε που ήμουν παιδί ήξερα πάντα ότι ήθελα να γίνω πατέρας και τώρα είμαι», είπε, περιγράφοντας στη συνέχεια το ιδιαίτερο συναίσθημα της ευθύνης που συνοδεύει τον νέο του ρόλο. «Συνειδητοποιείς ότι θα παρακολουθείς το παιδί σου να μεγαλώνει και σκέφτεσαι: Θεέ μου, είμαι υπεύθυνος για ένα παιδί, ενώ αισθάνομαι ότι είμαι ακόμη παιδί κι εγώ».