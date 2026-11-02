Η Τζούντι Ντεντς στη βιογραφία της, που αναμένεται να κυκλοφορήσει αύριο με τον τίτλο «Is It Too Late to Make a Run For It?» κάνει αναφορά στη σχέση της με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς, την περίοδο που ο σύζυγός της, Μάικλ Γουίλιαμς, έδινε μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα.

Πριν από σχεδόν 30 χρόνια, η Βρετανίδα σταρ φιλοξενούνταν μαζί με τον σύζυγό της στο σπίτι του ηθοποιού Μπίλι Κόνολι στη Σκωτία, όπου και συνάντησαν τυχαία τον διάσημο Αμερικανό κωμικό.

«Ένα βράδυ διοργανώθηκε ένα μεγάλο πάρτι στο δάσος», γράφει η Ντεντς στο βιβλίο της (σύμφωνα με το περιοδικό People). «Ο Μάικλ ήταν πολύ άρρωστος και έβλεπα ότι δεν είχε άλλες δυνάμεις, οπότε είπαμε καληνύχτα και αρχίσαμε να ανεβαίνουμε έναν πολύ απότομο λόφο. Ο Ρόμπιν Γουίλιαμς εμφανίστηκε δίπλα μας και προσφέρθηκε να βοηθήσει, όμως ο Μάικλ του είπε πως μπορούσε να τα καταφέρει μόνος του» συνεχίζει η ηθοποιός συμπληρώνοντας: «Τότε ο Ρόμπιν απάντησε «λοιπόν, νομίζω ότι θα σας συνοδεύσω όπως και να ‘χει», κάτι που ήταν τόσο όμορφο εκ μέρους του. Έχω σκεφτεί αρκετές φορές εκείνη τη στιγμή, την ευαισθησία και την ενσυναίσθηση του Ρόμπιν, που απλώς προσφέρθηκε να είναι εκεί, διακριτικά υποστηρικτικός χωρίς να επιβάλλεται».

Judi Dench Reveals How Robin Williams Showed His Tender Side When Her Husband Was Ill (Exclusive) https://t.co/BSDTCxfwTa — People (@people) October 28, 2026

Ο Μάικλ Γουίλιαμς, ο οποίος ήταν παντρεμένος με την Τζούντι Ντεντς από το 1971, πέθανε στις 11 Ιανουαρίου 2001 σε ηλικία 65 ετών, σύμφωνα με το Variety.

Η πολυβραβευμένη ηθοποιός είχε συνεργαστεί με τον πρωταγωνιστή του «Hook» το 1996 στην κινηματογραφική μεταφορά του «Άμλετ». Τρία χρόνια αργότερα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ήταν εκείνος που της παρέδωσε το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως βασίλισσα Ελισάβετ Α΄ στην ταινία «Shakespeare in Love».

Ο εμβληματικός κωμικός, που πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως τα «Jumanji», «Good Will Hunting», «Dead Poets Society» και «Mrs. Doubtfire», έφυγε από τη ζωή το 2014 σε ηλικία 63 ετών.