Σε εφιάλτη μετατράπηκαν οι διακοπές στο Μπαλί για μια 23χρονη influencer από την Αυστραλία, η οποία βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπη με μια σοβαρή λοίμωξη που απείλησε τη ζωή της. Η Κιάνα Σμιθ, δημιουργός περιεχομένου fitness και διαδικτυακή προπονήτρια από τη Χρυσή Ακτή της Αυστραλίας, νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, έχοντας διαγνωστεί με βακτηριακή και ιογενή μηνιγγίτιδα.

Η νεαρή γυναίκα είχε περάσει δύο εβδομάδες ταξιδεύοντας στην Ευρώπη και στη συνέχεια έφτασε στο Μπαλί, όπου σχεδίαζε να μείνει για επτά ημέρες. Ωστόσο, λίγο μετά την άφιξή της, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε απότομα, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια προειδοποιητική ένδειξη, όπως σημειώνει η New York Post.

Μιλώντας στο news.com.au, περιέγραψε τις πρώτες στιγμές της περιπέτειάς της: «Δεν ξέρω τι συνέβη, πραγματικά δεν ξέρω. Απλώς ξύπνησα μια μέρα και είχα τον χειρότερο πονοκέφαλο. Δεν μπορούσα ούτε να σηκωθώ από το κρεβάτι».

Influencer fighting for her life in ICU after contracting ‘terrifying’ brain infection on vacation https://t.co/I8oGOBqCjt https://t.co/gDsU61Rm5o — New York Post (@nypost) November 1, 2026

Σύντομα άρχισε να αντιμετωπίζει έντονη ζάλη, δυσκολία στην ομιλία, προβλήματα όρασης και μεγάλη ευαισθησία στο φως. Αρχικά επιχείρησε να ανακουφιστεί με ενδοφλέβια χορήγηση υγρών στη βίλα όπου διέμενε, όμως τα συμπτώματα δεν υποχώρησαν. Έτσι, μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο του Μπαλί.

Οι εξετάσεις αποκάλυψαν τη σοβαρότητα της κατάστασής της. Εκτός από τη μηνιγγίτιδα, η 23χρονη παρουσίασε πνευμονία που αποδίδεται σε νοσοκομειακή λοίμωξη, καθώς και συσσώρευση υγρού στους πνεύμονες. Οι γιατροί δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να προσδιορίσουν πώς προσβλήθηκε από τη λοίμωξη. Μεταξύ των πιθανών πηγών έκθεσης που εξετάζονται είναι η τροφή, το νερό και η επαφή με κάποιο μολυσμένο άτομο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί κάποιο συγκεκριμένο σενάριο.

«Έχω χάσει πολλές αναμνήσεις» – Η αγωνία της μητέρας της και η μάχη για την ανάρρωσή της

Μόλις ενημερώθηκε για τη νοσηλεία της κόρης της, η μητέρα της, Κας Σμιθ, επιβιβάστηκε στην πρώτη διαθέσιμη πτήση για την Ινδονησία, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό της. «Δεν υπάρχει τίποτα πιο τρομακτικό από το να γνωρίζεις ότι το παιδί σου παλεύει για τη ζωή του σε μια ξένη χώρα, ενώ εσύ βρίσκεσαι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και δεν μπορείς να του κρατήσεις το χέρι», δήλωσε στο αυστραλιανό μέσο.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες, η οικογένεια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς το ιατρικό προσωπικό. Όπως ανέφερε η μητέρα της 23χρονης, μέσα σε λίγες ώρες από την εισαγωγή της στο νοσοκομείο πραγματοποιήθηκε αξονική τομογραφία και ξεκίνησε η ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιοτικών, μια παρέμβαση που, όπως πιστεύει, πιθανότατα της έσωσε τη ζωή.

Η Κιάνα Σμιθ έχει συμπληρώσει οκτώ ημέρες στη ΜΕΘ, ενώ η ασθένεια έχει επηρεάσει σημαντικά τις καθημερινές της λειτουργίες. Ένα από τα συμπτώματα που την ανησυχούν περισσότερο είναι τα προβλήματα μνήμης και συγκέντρωσης, καθώς δυσκολεύεται ακόμη και να παρακολουθήσει μια συζήτηση. «Έχω χάσει πολλές αναμνήσεις. Πραγματικά δυσκολεύομαι να θυμηθώ πράγματα», εξομολογήθηκε.

Η μηνιγγίτιδα αποτελεί σοβαρή φλεγμονή των προστατευτικών μεμβρανών που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Ειδικά η βακτηριακή μορφή της μπορεί να εξελιχθεί ταχύτατα και να προκαλέσει επικίνδυνες επιπλοκές, εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα. Η οικογένεια ελπίζει ότι η γρήγορη έναρξη της θεραπείας θα περιορίσει τον κίνδυνο μόνιμων επιπτώσεων και ότι τα προβλήματα μνήμης θα υποχωρήσουν με την ανάρρωση.

Προς το παρόν, πάντως, η 23χρονη δεν μπορεί να ταξιδέψει αεροπορικώς, καθώς το οίδημα στον εγκέφαλό της καθιστά επικίνδυνη την έκθεσή της στις μεταβολές της πίεσης κατά τη διάρκεια μιας πτήσης. Οι δικοί της άνθρωποι ελπίζουν ότι θα λάβει την απαραίτητη ιατρική έγκριση μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ώστε να επιστρέψει στην Αυστραλία. «Νιώθω εντελώς αβοήθητη και το μόνο που θέλω είναι να γυρίσω σπίτι», δήλωσε η Κιάνα, εξηγώντας ότι ακόμη και οι πιο απλές καθημερινές δραστηριότητες της φαίνονται αδύνατες.

Η νεαρή influencer, που μέχρι πριν από λίγες ημέρες ακολουθούσε έναν ιδιαίτερα δραστήριο τρόπο ζωής, θέλησε να στείλει ένα μήνυμα στους ακολούθους της μέσα από τη δύσκολη εμπειρία της. «Η ζωή είναι τόσο πολύτιμη. Τη μια στιγμή είμαι υγιής, ταξιδεύω στον κόσμο και ζω τη ζωή των ονείρων μου και την επόμενη βρίσκομαι καθηλωμένη σε ένα κρεβάτι στη ΜΕΘ στο Μπαλί, με μια λοίμωξη στον εγκέφαλο που θα μπορούσε να με είχε σκοτώσει», ανέφερε, καλώντας τον κόσμο να μη θεωρεί ποτέ δεδομένη την υγεία του.

Σημαντική ανακούφιση για την οικογένεια αποτελεί το γεγονός ότι τα υψηλά έξοδα νοσηλείας καλύπτονται από ταξιδιωτική ασφάλιση, την οποία η Κιάνα Σμιθ είχε φροντίσει να εξασφαλίσει πριν από την αναχώρησή της. «Ευτυχώς την είχα πείσει να κάνει ταξιδιωτική ασφάλιση πριν φύγει και, για μία φορά, με άκουσε», είπε η μητέρα της, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι για όσους ταξιδεύουν στο εξωτερικό να διαθέτουν την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη.