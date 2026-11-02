Σε ειδική δομή φροντίδας για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν άνοια και προβλήματα μνήμης μεταφέρθηκε ο Τόμας Μαρκλ, πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, την ώρα που οι αρχές ερευνούν σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «The Sun», ο 82χρονος μεταφέρθηκε την Παρασκευή (30/10) σε εξειδικευμένη μονάδα στη Φλόριντα, καθώς φέρεται να έχει διαγνωστεί με άνοια. Μέχρι πρόσφατα φιλοξενούνταν σε κέντρο αποκατάστασης, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας και τον ακρωτηριασμό του κάτω μέρους του αριστερού ποδιού του.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να περιπλέξει την προσπάθεια των αμερικανικών αρχών να λάβουν κατάθεση από τον πατέρα της δούκισσας του Σάσεξ, καθώς η κατάσταση της υγείας του δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με την ικανότητά του να συμμετάσχει σε ανακριτική διαδικασία.

Ο δικηγόρος Σπένσερ Κούβιν, ο οποίος εκπροσωπεί θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν, εξήγησε στη «The Sun» ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες δεν μπορούν απλώς να εισέλθουν σε μια μονάδα φροντίδας ασθενών με άνοια και να προχωρήσουν σε ανάκριση. Όπως επισήμανε, εφόσον υπάρχουν διαγνωσμένα γνωστικά προβλήματα, ενδέχεται να απαιτηθεί ανεξάρτητη ιατρική αξιολόγηση και δικαστική έγκριση.

Meghan Markle’s father ‘moves into a dementia care home’ – as hunt for Royal bodyguard who gave Duchess letter continues https://t.co/IdH4t7DlYG — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) November 2, 2026

Οι καταγγελίες του γιου του και το υλικό που ερευνούν οι αρχές

Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο όταν ο γιος του, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, κατήγγειλε ότι εντόπισε υλικό που φέρεται να απεικονίζει σεξουαλική κακοποίηση παιδιών ανάμεσα στα προσωπικά αντικείμενα του πατέρα του στις Φιλιππίνες. Πατέρας και γιος είχαν ζήσει στη χώρα, προτού ο 82χρονος επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για λόγους υγείας.

Ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ παρέδωσε στις αρχές ψηφιακές συσκευές και αποθηκευτικά μέσα, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας. Η αστυνομία των Φιλιππίνων εξασφάλισε δικαστική άδεια για την εξέταση του υλικού, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση και το περιεχόμενό του. Παράλληλα, σύμφωνα με τη Daily Mail, εντοπίστηκε επιπλέον ύποπτο υλικό σε αποθηκευτικό χώρο στην περιοχή Ροσαρίτο του Μεξικού, όπου ο Τόμας Μαρκλ διατηρούσε στο παρελθόν κατοικία. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα και για τα συγκεκριμένα ευρήματα.

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τες «αρρωστημένα ψέματα». Μιλώντας στη Mail on Sunday, αμφισβήτησε επίσης τη σύνδεσή του με τον αποθηκευτικό χώρο στο Μεξικό, δηλώνοντας ότι δεν διατηρούσε τέτοιους χώρους στην περιοχή.

Οι εισαγγελικές αρχές των Φιλιππίνων έχουν ξεκαθαρίσει ότι, εφόσον προκύψουν στοιχεία που στοιχειοθετούν ποινικά αδικήματα, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει υπάρξει δικαστική απόφαση που να διαπιστώνει την ενοχή του.

Η επιστολή που έλαβε η Μέγκαν Μαρκλ και η έρευνα για τη βρετανική αστυνομία

Την ίδια ώρα, νέα ερωτήματα προκύπτουν για τον τρόπο με τον οποίο οι βρετανικές αρχές διαχειρίστηκαν παλαιότερες πληροφορίες σχετικά με τον Τόμας Μαρκλ. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια επιστολή της πρώην συζύγου του, Ρόζλιν Λόβλες, η οποία περιείχε σοβαρούς ισχυρισμούς σε βάρος του και είχε φτάσει στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου το 2019. Η επιστολή παραδόθηκε στο γραφείο του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, χωρίς όμως οι πληροφορίες που περιείχε να διαβιβαστούν στις αρμόδιες διωκτικές αρχές άλλων χωρών.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, εξετάζεται και ο ρόλος μέλους της βασιλικής φρουράς που φέρεται να είχε εμπλακεί στη διαβίβαση της επιστολής προς τη Μέγκαν Μαρκλ.

Η υπόθεση έχει πλέον προκαλέσει την παρέμβαση του Independent Office for Police Conduct (IOPC), του ανεξάρτητου φορέα που ελέγχει τη συμπεριφορά και τις ενέργειες των αστυνομικών αρχών στη Βρετανία.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο γιατί οι καταγγελίες δεν κοινοποιήθηκαν εγκαίρως στις αρχές των χωρών όπου φέρονταν να έχουν σημειωθεί τα καταγγελλόμενα περιστατικά, καθώς και στο κατά πόσο τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία έχει αναγνωρίσει ότι η επιστολή δεν διαβιβάστηκε τότε σε άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου και έχει ανακοινώσει ότι προχωρά στην ενημέρωση των αρμόδιων αρχών του εξωτερικού.

Η Μέγκαν Μαρκλ, η οποία διατηρεί εδώ και χρόνια αποξενωμένες σχέσεις με τον πατέρα της, έχει δηλώσει ότι είναι βαθιά αναστατωμένη από τις καταγγελίες. Σε προηγούμενη τοποθέτησή της ανέφερε ότι είχε ενημερωθεί για την επιστολή και ότι η απόφασή της να κρατήσει απόσταση από τον πατέρα της συνδεόταν με την επιθυμία της να προστατεύσει τα παιδιά της.