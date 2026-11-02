Η Χάιντι Κλουμ δικαίωσε για άλλη μια χρονιά τον τίτλο της «βασίλισσας του Halloween» καθηλώνοντας τα βλέμματα με μια επική εμφάνιση. Η παρουσιάστρια του «Project Runway» μεταμορφώθηκε σε ένα γιγαντιαίο γεμάτο αίματα κομμένο χέρι ύψους σχεδόν δύο μέτρων για το ετήσιο πάρτι της που διοργανώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο εστιατόριο Cathédrale στη Νέα Υόρκη.

«Κυριολεκτικά, το αριστερό μου χέρι με ενέπνευσε», δήλωσε αποκλειστικά στο E! News κατά την άφιξή της στο κόκκινο χαλί. Και συνέχισε: «Κοίταξα το χέρι μου και σκέφτηκα: “Πώς μπορώ να χωρέσω το σώμα μου μέσα σε αυτό;”. Πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος… Δύο πόδια θα μπορούσαν να χωρέσουν στα δάχτυλα και το σώμα στην παλάμη μου και τελικά λειτούργησε».

Η σταρ αποκάλυψε την τεράστια προσπάθεια που κρύβεται πίσω από το καθηλωτικό κοστούμι. Την ημέρα της εκδήλωσης χρειάστηκαν έξι ώρες προετοιμασίας, ενώ η ομάδα της εργαζόταν επί μήνες για τη δημιουργία των προσθετικών. Όπως αστειεύτηκε η ίδια: «Χρειάστηκαν πολλά χέρια για να φτιαχτεί αυτό το χέρι».

Η ιδέα γεννήθηκε πριν από έναν χρόνο. Για την υλοποίησή της, ο βραβευμένος με Emmy και υποψήφιος για Όσκαρ καλλιτέχνης ειδικών εφέ Μάικ Μαρίνο και η ομάδα του ProRenFX αποτύπωσαν ψηφιακά το αριστερό χέρι της Κλουμ και αναπαρήγαγαν κάθε λεπτομέρεια με απόλυτη ακρίβεια: φλέβες, γραμμές στην παλάμη, δαχτυλίδια, καθώς και το μικρό τατουάζ με το όνομα του συζύγου της, Τομ Κόλιτζ.

«Το έκανα την ημέρα του γάμου μας», σημείωσε η ίδια. Ωστόσο, όταν φόρεσε τη στολή, το βάρος αποτέλεσε ακόμα μία πρόκληση. «Χωρίς αμφιβολία, το πιο δύσκολο πράγμα είναι να την κουβαλάς. Είναι αρκετά βαριά», παραδέχτηκε. Παράλληλα, εξήγησε την επιλογή του κόκκινου βερνικιού στα νύχια: «Μου αρέσουν τα κόκκινα νύχια, αλλά σκέφτηκα και τη φωτογραφία μετά. Το κόκκινο νύχι ξεχωρίζει, ξέρετε, στο κόκκινο χαλί», είπε.

Η ίδια έφτασε στο πάρτι συνοδευόμενη από μια πενταμελή ομάδα, τα μέλη της οποίας φορούσαν κίτρινες στολές προστασίας βαμμένες με ψεύτικο αίμα, επεκτείνοντας το οπτικό εφέ πέρα από το ίδιο το κοστούμι. Στο κόκκινο χαλί βρέθηκαν επίσης τα παιδιά της, ενώ ο σύζυγός της δεν έδωσε το παρών καθώς βρίσκεται σε περιοδεία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Φέτος συμπληρώθηκαν 25 χρόνια από την καθιέρωση του ετήσιου πάρτι της για το Χάλογουιν, μέσω του οποίου έχει χαρίσει μοναδικές στιγμές στην ποπ κουλτούρα. Από τις πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις της ήταν η περσινή μεταμόρφωση σε Μέδουσα, η οποία απαίτησε πέντε μήνες προετοιμασίας και μια ομάδα 15 ατόμων που τη φιλοτέχνησαν.

Όπως δήλωσε η Χάιντι Κλουμ στη Vogue, η προετοιμασία του νέου της κοστουμιού δεν σταματά σχεδόν ποτέ, αφού η 1η Νοεμβρίου τη βρίσκει ήδη να οραματίζεται την επόμενη μεταμόρφωσή της.