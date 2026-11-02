Στον εκνευρισμό που είχε εκδηλώσει σε προηγούμενες δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους αναφέρθηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κανέναν να την πιέσει προκειμένου να δώσει απαντήσεις που δεν επιθυμεί.

«Με ρωτάς για ένα δικό μου ξέσπασμα, αλλά κανένας δεν εξετάζει ότι κάθε δράση έχει και αντίδραση παιδιά. Κάποιες φορές δεν είναι κακό να παραδεχόμαστε ότι κάποια πράγματα τα προκαλούμε. Σας σέβομαι, σέβομαι τη δουλειά σας και γι αυτό στέκομαι εδώ, γιατί αποδέχομαι ότι αυτό είναι μέρος της. Από εκεί και πέρα το τι θέλω να πω και τι όχι, θα το πω εγώ. Δεν θα με πιέσει κανείς και δεν θα βάλει κανείς λόγια στο στόμα μου. Γιατί βλέπω ότι γίνεται και αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Οι δημοσιογράφοι την έφτασαν στα όριά της»

Το θέμα σχολιάστηκε και στην εκπομπή «Happy Day», με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να αναφέρεται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η ένταση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου.

«Οι δημοσιογράφοι επέμεναν με τις ίδιες ερωτήσεις που το έκαναν στη λογική να πάρουν μια απάντηση, αλλά την έφτασαν στα όριά της», ανέφερε η παρουσιάστρια του Alpha. Και πρόσθεσε: «Εγώ νιώθω εκεί ότι ήταν μια μπηχτή στην Έλενα Χριστοπούλου, γιατί εννοούσε ότι εγώ ό,τι έχω να πω το λέω στην κάμερα. Ενώ η Έλενα επιλέγει ανθρώπους με τους οποίους έχει καλή σχέση στον χώρο και ουσιαστικά τους τηλεφωνεί και λέει τα δικά της, διαρρέοντας τις δικές της πληροφορίες».

Παράλληλα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε ότι ο δημοσιογράφος που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, κάνοντας έναν παραλληλισμό με την κόντρα της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα, προερχόταν από την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.