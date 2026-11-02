Μια φωτογραφία από τον πολυτελή γάμο του Κάλουμ Τέρνερ και της Ντούα Λίπα στη Σικελία φέρεται να αναζωπύρωσε τις συζητήσεις στα γραφεία της Amazon για το ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ.

Ο 36χρονος Βρετανός ηθοποιός, ντυμένος με ένα κομψό, ειδικά σχεδιασμένο σμόκιν Louis Vuitton, έμοιαζε να έχει ήδη υιοθετήσει την εικόνα του διάσημου πράκτορα 007. Δίπλα του, η 31χρονη τραγουδίστρια, με δημιουργία υψηλής ραπτικής Chanel, ολοκλήρωνε την εικόνα ενός από τα πιο λαμπερά ζευγάρια της διεθνούς σόουμπιζ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, το ενδεχόμενο να αναλάβει ο Κάλουμ Τέρνερ τον εμβληματικό ρόλο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο λόγω της υποκριτικής του πορείας, αλλά και εξαιτίας της τεράστιας εμπορικής επιρροής της συζύγου του. Πηγές από τον χώρο της κινηματογραφικής βιομηχανίας υποστηρίζουν ότι η παρουσία της Ντούα Λίπα στο πλευρό του θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικό πλεονέκτημα απέναντι στους υπόλοιπους υποψηφίους.

The man with the golden wife: Callum Turner’s sights are set on being the next Bond. KATIE HIND reveals why it’s Dua Lipa’s powerful position in pop music that might just swing it https://t.co/mgoVNapXBz — Mail+ (@DailyMailUK) November 1, 2026

Η Amazon MGM Studios βρίσκεται στην τελική φάση αναζήτησης του διαδόχου του Ντάνιελ Κρεγκ, με τις τελευταίες δοκιμαστικές ακροάσεις να πραγματοποιούνται στα Bray Studios του Μπέρκσαϊρ. Η επιλογή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για την πρώτη ταινία Τζέιμς Μποντ μετά την ανάληψη του δημιουργικού ελέγχου του κινηματογραφικού franchise από την Amazon.

Η επιρροή της Ντούα Λίπα και τα σχέδια της Amazon

Η Ντούα Λίπα δεν είναι μόνο μία από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες της γενιάς της, αλλά και μια προσωπικότητα με τεράστια επιρροή στη μόδα, στη διαφήμιση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχοντας συνεργαστεί με οίκους και εταιρείες όπως Chanel, Versace, YSL Beauty, Bulgari, Nespresso και Puma, αποτελεί ένα ιδιαίτερα ισχυρό εμπορικό όνομα.

Σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα, τα ετήσια έσοδά της έφτασαν τα 30 εκατομμύρια λίρες, χάρη στις περιοδείες και τις διαφημιστικές συνεργασίες της, ενώ η περιουσία της εκτιμάται σε 150 εκατομμύρια λίρες.

Από την πλευρά του, ο Κάλουμ Τέρνερ έχει επίσης αναπτύξει συνεργασίες με μεγάλα εμπορικά σήματα, μεταξύ των οποίων οι Burberry, Montblanc και Louis Vuitton, ενώ το καλοκαίρι ανακοινώθηκε η συνεργασία του με το Johnnie Walker Blue Label.

Για την Amazon, η επιλογή του επόμενου Τζέιμς Μποντ δεν αφορά αποκλειστικά τις εισπράξεις μιας κινηματογραφικής ταινίας. Μετά την απόκτηση της MGM το 2022, έναντι περίπου 8,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και την ανάληψη του δημιουργικού ελέγχου του franchise το 2025, ο όμιλος επιδιώκει να αξιοποιήσει εμπορικά τον διάσημο πράκτορα σε πολλαπλά επίπεδα.

Από τις συνεργασίες με πολυτελείς οίκους και τα συλλεκτικά προϊόντα μέχρι πιθανές τηλεοπτικές παραγωγές, η νέα εποχή του 007 συνδέεται με σημαντικές επιχειρηματικές προσδοκίες. Σε αυτό το πλαίσιο, η διεθνής αναγνωρισιμότητα της Ντούα Λίπα θα μπορούσε να προσφέρει επιπλέον δημοσιότητα, ανοίγοντας παράλληλα την πόρτα σε ένα νεότερο κοινό.

Ένα ακόμη ενδεχόμενο που προκαλεί ενδιαφέρον είναι η συμμετοχή της τραγουδίστριας στο μουσικό θέμα της επόμενης ταινίας. Μετά τις επιτυχίες της Αντέλ στο «Skyfall» και του Σαμ Σμιθ στο «Spectre», η προοπτική να ερμηνεύσει η Ντούα Λίπα το τραγούδι μιας ταινίας στην οποία πρωταγωνιστεί ο σύζυγός της θα αποτελούσε ιδιαίτερα ελκυστικό επικοινωνιακό συνδυασμό. Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει κάποια σχετική επίσημη συμφωνία.

Οι βασικοί αντίπαλοι του Κάλουμ Τέρνερ για τον ρόλο του 007

Ο Κάλουμ Τέρνερ, που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από την ταινία «Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald» το 2018, φέρεται να είναι ένας από τους επικρατέστερους υποψηφίους για τον ρόλο. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός είναι έντονος, με τρεις ακόμη ηθοποιούς να διεκδικούν τη θέση.

Ανάμεσα στους βασικούς διεκδικητές βρίσκεται ο 36χρονος Σκωτσέζος Τζακ Λόουντεν, πρωταγωνιστής της σειράς «Slow Horses», ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από τα στελέχη της Amazon. Ο ηθοποιός είναι παντρεμένος με τη βραβευμένη Σίρσα Ρόναν, που διαθέτει επίσης ισχυρή παρουσία στον κινηματογράφο και συνεργασίες με μεγάλους οίκους μόδας.

Τζακ Λόουντεν,

Ένας ακόμη υποψήφιος είναι ο Τζος Ο’Κόνορ, γνωστός από τις παραγωγές «The Crown» και «Challengers». Παρότι δεν διαθέτει το ίδιο εμπορικό εκτόπισμα με ορισμένους από τους συνυποψηφίους του, οι υποκριτικές του ικανότητες θεωρούνται σημαντικό πλεονέκτημα. Ο 36χρονος ηθοποιός διατηρεί σχέση με την ηθοποιό Άλισον Όλιβερ, η οποία έγινε γνωστή μέσα από την ταινία «Saltburn».

Η ταυτότητα του τέταρτου υποψηφίου παραμένει άγνωστη. Το δημοσίευμα της Daily Mail αναφέρει ότι υπάρχουν πληροφορίες για πιθανή συμμετοχή του 29χρονου Αυστραλού Τζέικομπ Ελόρντι, αν και ο εκπρόσωπός του διαψεύδει ότι διεκδικεί τον ρόλο. Αντίθετα, άλλα δημοσιεύματα του αμερικανικού κινηματογραφικού Τύπου αναφέρουν ότι ο ηθοποιός δεν συμμετέχει στις τελικές δοκιμασίες. TheWrap+1.

Τζέικομπ Ελόρντι

Την τελική διαδικασία επιλογής επιβλέπει η διευθύντρια κάστινγκ Νίνα Γκολντ, η οποία έχει εργαστεί σε επιτυχημένες παραγωγές όπως «Game of Thrones», «The Crown» και «The Day of the Jackal». Η ανακοίνωση του νέου Τζέιμς Μποντ αναμένεται πριν από το τέλος του 2026, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη ημερομηνία. Variety Australia+1

Ο Ντάνιελ Κρεγκ ενσάρκωσε τον διάσημο πράκτορα σε πέντε ταινίες, από το «Casino Royale» του 2006 μέχρι το «No Time to Die» του 2021. Έκτοτε, τα ονόματα πολλών ηθοποιών έχουν συνδεθεί με τον ρόλο, ανάμεσά τους ο Ίντρις Έλμπα, ο Χένρι Κάβιλ, ο Τομ Χάρντι και ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον.

Όσο για τον Κάλουμ Τέρνερ, πηγές που επικαλείται η Daily Mail υποστηρίζουν ότι οι πιθανότητές του είναι ιδιαίτερα καλές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Η ίδια η Ντούα Λίπα, πάντως, φέρεται να πιστεύει ότι ο σύζυγός της έχει ήδη εξασφαλίσει τον πολυπόθητο ρόλο.