Μια σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη παραχώρησε η Νατάσα Παζαΐτη στη Φαίη Σκορδά, μιλώντας για την επαγγελματική της διαδρομή, την προσωπική της ζωή, τη μάχη με τον καρκίνο του μαστού και τις δύσκολες στιγμές που σημάδεψαν την οικογένειά της.

Η χειρουργός μαστού και μαστολόγος βρέθηκε την Κυριακή 1 Νοεμβρίου στην εκπομπή «For You» και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει στο παρελθόν ότι είχε νοσήσει η ίδια από καρκίνο, ξεκαθαρίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Παράλληλα, μίλησε για την απώλεια της μητέρας της, η οποία έφυγε από τη ζωή όταν εκείνη ήταν μόλις 24 ετών, αλλά και για τις ενοχές που αισθάνεται επειδή, εξαιτίας των επαγγελματικών της υποχρεώσεων, δεν κατάφερε να βρίσκεται όσο θα ήθελε κοντά στα παιδιά της όταν ήταν μικρότερα.

«Δεν μπορώ να πω ότι νοσώ όταν δεν έχω νοσήσει»

Η Νατάσα Παζαΐτη αναφέρθηκε αρχικά στην εικόνα που έχουν σχηματίσει κάποιοι για εκείνη λόγω της σχέσης της με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, τονίζοντας ότι η προσωπική και επαγγελματική της πορεία είναι ξεχωριστή.

«Είμαι η σύζυγος του Καραμανλή και είμαι πολύ περήφανη γι’ αυτό, αλλά είμαι η Νατάσα Παζαΐτη. Έχω τη δική μου ζωή, τη δική μου πορεία, τη δική μου καριέρα», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι όταν παντρεύτηκε, σε ηλικία 31 ετών, είχε ήδη αφιερωθεί στις σπουδές της στην Ιατρική.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι η ιδιότητα της συζύγου ενός πολιτικού αρχηγού την είχε καταστήσει εύκολο στόχο για κριτική, φήμες και κακόβουλα σχόλια. Όπως είπε, χρειάστηκε να μάθει να μην επηρεάζεται από όσα ακούγονταν και να συνεχίσει την πορεία της.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις φήμες που τη συνέδεαν με προσωπική εμπειρία καρκίνου του μαστού, διευκρινίζοντας ότι δεν είχε νοσήσει ποτέ.

«Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα αν είχα νοσήσει να το πω. Εννοείται, έτσι; Αλλά δεν μπορώ να πω ότι νοσώ όταν δεν έχω νοσήσει. Είναι παράλογο», ανέφερε, εξηγώντας ότι πιθανότατα η εξειδίκευσή της στη χειρουργική του μαστού στο Λονδίνο είχε οδηγήσει σε αυτή την παρανόηση.

Η μητέρα της πέθανε από μεταστατικό καρκίνο του μαστού όταν εκείνη ήταν 24 ετών

Η επιλογή της να ακολουθήσει τη χειρουργική του μαστού συνδέεται, όπως αποκάλυψε, και με ένα βαθιά προσωπικό βίωμα. Η Νατάσα Παζαΐτη έχασε τη μητέρα της από μεταστατικό καρκίνο του μαστού, όταν η ίδια ήταν μόλις 24 ετών.

«Έζησα την ασθένειά της 2,5 χρόνια, που ήταν 2,5 πολύ δύσκολα χρόνια και μάλιστα είχε έναν σπάνιο καρκίνο. Ήταν μεταστατικός καρκίνος από μαστό, αγνώστου πρωτοπαθούς, δεν μπορούσαμε να βρούμε, δεν βρίσκεις την εστία μέσα στον μαστό. Αυτό είναι κάτι σπάνιο», εξομολογήθηκε.

Όπως εξήγησε, καθοριστικό ρόλο στην απόφασή της να ασχοληθεί με τις παθήσεις του μαστού έπαιξε και η συναισθηματική σύνδεση που ένιωθε με τις γυναίκες που αντιμετώπιζαν την ίδια ασθένεια.

«Με συγκίνησε πολύ η θλίψη στο βλέμμα των γυναικών και το δάκρυ τους πριν και μετά από το χειρουργείο του μαστού. Αυτό το βίωσα έντονα στη χειρουργική ειδικότητα και έτσι αισθάνθηκα μια πολύ μεγάλη σύνδεση με τις γυναίκες», ανέφερε.

Η εξομολόγηση για τις τύψεις απέναντι στα παιδιά της

Σε μια από τις πιο προσωπικές στιγμές της συνέντευξης, η Νατάσα Παζαΐτη μίλησε για τα πρώτα χρόνια της μητρότητας και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε προσπαθώντας να συνδυάσει την οικογένεια με τις απαιτήσεις της ιατρικής.

Όπως παραδέχθηκε, οι εφημερίες και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις την κρατούσαν συχνά μακριά από τα παιδιά της, με αποτέλεσμα να χάνει καθημερινές στιγμές που σήμερα θα ήθελε να είχε ζήσει μαζί τους.

«Αυτό είναι ίσως το μόνο πράγμα στο οποίο έχω τύψεις. Γιατί δεν ήμουν κοντά στα παιδιά τις όμορφες στιγμές τους. Στις χαζοσκανδαλιές, στα παιχνίδια τους. Έλειπα αρκετές φορές μέσα στη βδομάδα γιατί εφημέρευα στο νοσοκομείο», είπε.

Μάλιστα, θυμήθηκε τις ερωτήσεις των παιδιών της όταν έφευγε το πρωί από το σπίτι: «Μαμά, θα γυρίσεις το βράδυ; Σήμερα το βράδυ, όταν έφευγα το πρωί, θα γυρίσεις σήμερα το βράδυ;».

Η ίδια παραδέχθηκε ότι η αφοσίωσή της στην ιατρική είχε ως τίμημα την απουσία της από ορισμένες σημαντικές στιγμές της οικογενειακής ζωής.

«Αγαπώ πάρα πολύ αυτό που κάνω και έχω αφοσιωθεί. Αλλά αγαπώ πολύ και τα παιδιά μου και όσο μεγαλώνουν και περνάει ο καιρός καταλαβαίνω ότι έχω χάσει στιγμές και αυτές δεν γυρίζουν πίσω. Απλά θα ήθελα πραγματικά να ήμουν περισσότερο καιρό κοντά τους τα κρίσιμα χρόνια», εξομολογήθηκε.

Το μήνυμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

Με την ιδιότητα της χειρουργού μαστού και μαστολόγου, η Νατάσα Παζαΐτη αναφέρθηκε και στις δυνατότητες που προσφέρει σήμερα η ιατρική τόσο στην έγκαιρη διάγνωση όσο και στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.

Όπως εξήγησε, τα σύγχρονα απεικονιστικά μηχανήματα προσφέρουν πλέον εικόνες υψηλής ανάλυσης, ενώ η τομοσύνθεση και η τεχνητή νοημοσύνη συμβάλλουν στην ακριβέστερη αξιολόγηση των ευρημάτων και στον εντοπισμό ύποπτων αλλοιώσεων.

Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία της ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης των γυναικών που νοσούν, επισημαίνοντας τον ρόλο συλλόγων και δομών όπως το «Άλμα Ζωής» και το «ΜΑΝΑ».

Κλείνοντας, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλες τις γυναίκες, υπογραμμίζοντας ότι η πρόληψη και η σωστή ενημέρωση μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

«Το μήνυμα είναι η πρόληψη. Κάθε γυναίκα σήμερα μπορεί και πρέπει να βασίζει την υγεία της στην πρόληψη. Ο καρκίνος του μαστού μπορεί να είναι ο πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες και να φαντάζει απειλητικός, όμως είναι και ο μοναδικός καρκίνος που εύκολα μπορεί να διαγνωστεί και αποτελεσματικά να θεραπευτεί. Σήμερα δεν θα πρέπει καμία γυναίκα να χάνει τη ζωή της από έλλειψη ενημέρωσης, από ελλιπή θεραπεία και από κακή πληροφόρηση», τόνισε.