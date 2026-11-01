Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» με τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη βρέθηκε την Κυριακή 1η Νοεμβρίου η Φαίη Ξυλά, η οποία παραχώρησε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, μιλώντας για τη μητρότητα, την επαγγελματική της πορεία και τις διακρίσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην ελληνική κοινωνία.

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις δυσκολίες ως μητέρα, παραδεχόμενη πως δεν έχει πάντα τις σωστές απαντήσεις και πως κάποιες φορές κάνει λάθη. Όπως εξήγησε, όταν αντιλαμβάνεται ότι έχει χειριστεί λανθασμένα μια κατάσταση με το παιδί της, δεν διστάζει να ζητήσει συγγνώμη, θέλοντας να του δείξει πως κανένας άνθρωπος δεν είναι τέλειος.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως δεν είναι ιδιαίτερα αυστηρή με τις τιμωρίες και τις συνέπειες, καθώς δυσκολεύεται να τις επιβάλει. Προσπαθεί, μάλιστα, να αποφεύγει τις υποσχέσεις που ενδεχομένως να μην μπορέσει να τηρήσει, έχοντας βιώσει στο παρελθόν μια τέτοια κατάσταση.

Η Φαίη Ξυλά μίλησε και για τις επαγγελματικές ευκαιρίες που έχει σήμερα, αλλά και για το ενδεχόμενο η ηλικία να επηρεάζει τις προτάσεις που δέχεται. Όπως σημείωσε, θεατρικά εξακολουθεί να εργάζεται και να έχει προτάσεις, ενώ για την τηλεόραση δεν μπορεί να γνωρίζει αν έχουν περιοριστεί οι ευκαιρίες της λόγω ηλικίας. Σε κάθε περίπτωση, όπως τόνισε, δεν είναι κάτι που την απασχολεί ιδιαίτερα, καθώς επιλέγει να προχωρά με τη ροή των πραγμάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις διακρίσεις ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες στον καλλιτεχνικό χώρο, επισημαίνοντας πως οι γυναίκες εξακολουθούν να δέχονται σχόλια για την εμφάνιση και την ηλικία τους, σε αντίθεση με τους άνδρες συναδέλφους τους. Μάλιστα, ανέφερε πως είναι πολύ συνηθισμένο μια γυναίκα μετά τα 45 να ερωτάται για το πώς διατηρείται όμορφη, κάτι που σπάνια συμβαίνει με τους άνδρες.

Δεν παρέλειψε, επίσης, να αναφερθεί στις οικονομικές ανισότητες που υπήρχαν παλαιότερα στον χώρο της υποκριτικής, αποκαλύπτοντας πως γυναίκες ηθοποιοί μπορούσαν να αμείβονται λιγότερο από άνδρες συναδέλφους τους, ακόμη κι όταν είχαν την ίδια θέση, τις ίδιες ευθύνες και το ίδιο ωράριο εργασίας.

Τέλος, η ηθοποιός υπογράμμισε πως η ελληνική κοινωνία έχει ακόμη αρκετό δρόμο να διανύσει σε ζητήματα ισότητας και αποδοχής. Όπως σημείωσε, οι διακρίσεις δεν αφορούν μόνο τις γυναίκες, αλλά και τα άτομα με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό, καθώς και ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προκαταλήψεις λόγω της καταγωγής τους.