Τη δική της εμπειρία από την υπόθεση της ΜΚΟ και τις καταγγελίες για τη συγκέντρωση χρημάτων με φιλανθρωπικό σκοπό αποκάλυψε η Μαρία Αντωνά, αναφέροντας πως είχε δεχθεί και η ίδια μηνύματα από τα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

Μιλώντας στην εκπομπή «MEGA Non Stop», η παρουσιάστρια περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι προσέγγιζαν επώνυμα πρόσωπα μέσω των social media, ζητώντας τους να προωθήσουν αναρτήσεις και βίντεο με παιδιά.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι αποστολείς των μηνυμάτων επιδίωκαν την αναδημοσίευση συγκεκριμένου περιεχομένου σε δημοφιλείς λογαριασμούς στο Instagram και το TikTok, ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη απήχηση και να προσελκύσουν περισσότερους ανθρώπους στις δράσεις τους.

«Αυτοί λειτουργούσαν και μέσω social media πάρα πολύ, τύπου δηλαδή Instagram, TikTok και τα σχετικά. Ψάχνανε να βρουν συνέχεια επώνυμους ανθρώπους, τους οποίους τους παρακαλούσαν και τους στέλνανε μηνύματα. Μέσα σε αυτούς έχω υπάρξει κι εγώ, ώστε να μπούνε σε μια διαδικασία να διαφημίσουν και να ανεβάσουν το reel, τη συγκεκριμένη ανάρτηση με τα παιδάκια στο προφίλ, ώστε να μπορέσουν να προσελκύσουν πολύ κοινό», ανέφερε η Μαρία Αντωνά.

«Να γεμίσουν δηλαδή τον κουμπαρά»

Η Μαρία Αντωνά συνέδεσε την προσπάθεια προβολής των συγκεκριμένων αναρτήσεων με τη συγκέντρωση χρημάτων, εξηγώντας πως η απήχηση που θα αποκτούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούσε να συμβάλει στην οικονομική ενίσχυση των δράσεων.

«Που αυτό σε τι αποτυπώνεται; Σε χρήματα. Να γεμίσουν δηλαδή τον κουμπαρά», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Η μαρτυρία της παρουσιάστριας έρχεται ενώ οι καταγγελίες για τη δράση της ΜΚΟ και τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να συγκεντρώνονταν χρήματα στο όνομα παιδιών βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας.