Η Μαρία Αντωνά παραχώρησε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο περιοδικό Vita και στη δημοσιογράφο Βασιλίνα Ριστάνη, με αφορμή την παρουσίαση της εκπομπής «MEGA Nonstop» κάθε Σαββατοκύριακο μέσα από τη συχνότητα του MEGA.

Η γνωστή παρουσιάστρια μίλησε για την επαγγελματική και προσωπική της ζωή, ενώ αναφέρθηκε και στις αλλαγές που έχουν επέλθει στις σχέσεις της με τους ανθρώπους του στενού της περιβάλλοντος. Όπως εξομολογήθηκε, οι δυσκολίες που αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα την έκαναν να επανεξετάσει τις σχέσεις της και να γίνει πιο επιλεκτική με τα πρόσωπα που επιλέγει να έχει δίπλα της.

Η Μαρία Αντωνά παραδέχτηκε πως οι δοκιμασίες που πέρασε λειτούργησαν ως ένα ουσιαστικό ξεκαθάρισμα στη ζωή της, καθώς τη βοήθησαν να καταλάβει ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά την εμπιστοσύνη και την παρουσία της.

Παράλληλα, αποκάλυψε τι είναι αυτό που την κερδίζει πλέον στους ανθρώπους, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην καλοσύνη και στην αυθεντικότητα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η καλοσύνη δεν μπορεί να κρυφτεί, καθώς αποτυπώνεται στο βλέμμα, στη διάθεση και στον τρόπο με τον οποίο κάποιος αντιμετωπίζει τους γύρω του.

Τέλος, αναφέρθηκε και στη σχέση της με τα social media, αποκαλύπτοντας πως κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών της στη Γαλλική Ριβιέρα κατάφερε να απολαύσει πραγματικά τις στιγμές, χωρίς να ασχολείται συνεχώς με το κινητό της. Μάλιστα, οι φωτογραφίες και το υλικό από το ταξίδι της δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο μετά την επιστροφή της.