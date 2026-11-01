Ο Παύλος Ορκόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν και στον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου, με αφορμή την επιστροφή της αγαπημένης κωμικής σειράς «Το σόι σου» στον Alpha για ακόμη μία σεζόν.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την επιτυχία της σειράς, αλλά και για τα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης που σημείωσε η περσινή πρεμιέρα, η οποία άγγιξε το εντυπωσιακό 40%. Όπως αποκάλυψε, το συγκεκριμένο αποτέλεσμα δεν τον εξέπληξε, καθώς το περίμενε, έχοντας ήδη διαπιστώσει τη μεγάλη απήχηση που εξακολουθούσαν να έχουν οι επαναλήψεις της σειράς στο κοινό.

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως παρακολουθεί συστηματικά τα νούμερα τηλεθέασης, καθώς θεωρεί σημαντικό να γνωρίζει κανείς την ανταπόκριση των τηλεθεατών στη δουλειά του. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως η τηλεθέαση δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης μιας τηλεοπτικής παραγωγής.

Για τον Παύλο Ορκόπουλο, προτεραιότητα έχει η ίδια η δουλειά, η συνέπεια απέναντι στον ρόλο και ο σεβασμός προς τους συνεργάτες και το κοινό. Όπως τόνισε, η επιτυχία είναι ασφαλώς κάτι που χαίρεται ένας ηθοποιός, ωστόσο συνοδεύεται και από μεγάλη ευθύνη.

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως εκείνο που έχει πραγματικά σημασία είναι να αισθάνεται ότι έχει ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου του και έχει δώσει τον καλύτερό του εαυτό. Η αγάπη του κόσμου και η επιτυχία της σειράς αποτελούν για τον ίδιο μια σημαντική επιβράβευση, χωρίς όμως να επισκιάζουν την ουσία της δουλειάς του.