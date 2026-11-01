Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου παραχώρησε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο νέο τεύχος του περιοδικού ΟΚ! και στον δημοσιογράφο Νίκο Γεωργιάδη, με αφορμή τα νέα επεισόδια του GNTM που προβάλλονται μέσα από τη συχνότητα του STAR.

Η γνωστή παρουσιάστρια έκανε μια αναδρομή στην επαγγελματική της πορεία, θυμήθηκε τα πρώτα της τηλεοπτικά βήματα και μίλησε για την πρώτη της επαφή με τη δημοσιότητα, παραδεχόμενη πως εκείνη την περίοδο δεν ήταν καθόλου προετοιμασμένη για όσα θα ακολουθούσαν.

Όπως εξομολογήθηκε, τότε είχε πλήρη άγνοια για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε ο χώρος της τηλεόρασης, ενώ παραδέχτηκε πως κάποιες φορές της λείπει αυτή η αίσθηση του να μη γνωρίζει τι συμβαίνει γύρω της. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ελευθερία που είχαν οι συντελεστές να κινηθούν επαγγελματικά χωρίς συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναφέρθηκε και στην αποχώρησή της από το STAR, ξεκαθαρίζοντας πως δεν ήταν δική της απόφαση. Όπως σημείωσε, δεν επιθυμεί να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες για όσα συνέβησαν, τονίζοντας πως έχει συμφιλιωθεί με την εξέλιξη των πραγμάτων.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως, αν είχε τη δυνατότητα να επιλέξει, θα προτιμούσε να παραμείνει στο GNTM ως κριτής, καθώς δεν είχε ποτέ ως βασικό επαγγελματικό στόχο να γίνει παρουσιάστρια. Η πρόταση για το «Pop Up!» ήρθε μετά την αποχώρησή της και αποτέλεσε μια νέα τηλεοπτική εμπειρία που δεν είχε αρχικά σχεδιάσει.

Κλείνοντας, η παρουσιάστρια υπογράμμισε πως δεν θα άλλαζε τίποτα από όσα έχουν συμβεί στην επαγγελματική και προσωπική της ζωή, καθώς αρκετές εξελίξεις δεν βρίσκονταν στον δικό της έλεγχο. Όπως ανέφερε, όταν δεν γνωρίζεις όλα όσα συμβαίνουν γύρω σου, δεν μπορείς να επηρεάσεις την πορεία των γεγονότων, επιλέγοντας να αποδέχεται όσα έφερε ο χρόνος.