Η Μαριάννα Τουμασάτου παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Enjoy και στη δημοσιογράφο Μαρία Ανδρέου, με αφορμή τη συμμετοχή της στη δραματική σειρά του Alpha «Οι κόρες της Αρετής».

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τις παθογένειες της ελληνικής οικογένειας, την παρεμβατικότητα των γονιών στη ζωή των παιδιών τους και τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτή η συμπεριφορά στην ψυχολογία και τις μελλοντικές επιλογές τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εργαλειοποίηση των παιδιών από τους γονείς, τονίζοντας πως υπάρχουν μητέρες και πατέρες που προσπαθούν να ελέγχουν ακόμη και τις σπουδές, την επαγγελματική πορεία και τις προσωπικές σχέσεις τους. Όπως σημείωσε, πολλές φορές οι γονείς επιβάλλουν τις δικές τους επιθυμίες, θεωρώντας πως γνωρίζουν καλύτερα τι είναι σωστό για τα παιδιά τους.

Με αφορμή και τον ρόλο της στη σειρά, η Μαριάννα Τουμασάτου αναφέρθηκε στη μητέρα που υποδύεται, η οποία προσπαθεί να καθορίσει το μέλλον της κόρης της μέσα από τον χώρο της ομορφιάς και της διαφήμισης, παρά τις δικές της επιθυμίες.

«Για εμένα η αγάπη είναι ελευθερία και όχι επιβολή», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η υπερβολική πίεση μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες επιλογές, τραύματα και σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις.

Τέλος, η ηθοποιός στάθηκε στην πατριαρχία, την οποία χαρακτήρισε ως τη χειρότερη παθογένεια της ελληνικής οικογένειας, συνδέοντας τις συνέπειές της με τις γυναικοκτονίες που εξακολουθούν να απασχολούν την επικαιρότητα.