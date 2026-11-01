Ένα τεράστιο, αιματοβαμμένο χέρι ήταν η εικόνα που συνόδευσε τη φετινή εμφάνιση της Χάιντι Κλουμ στο Halloween πάρτι της.

Πίσω από την ογκώδη προσθετική κατασκευή κρυβόταν το 53χρονο μοντέλο και παρουσιάστρια, που επέλεξε μια ανατριχιαστική μεταμόρφωση για την εκδήλωση που διοργάνωσε το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου.

Η στολή αναπαριστούσε ένα ανθρώπινο χέρι σε γιγάντιες διαστάσεις, με αίματα και την όψη ενός μέλους που είχε αποκοπεί από το υπόλοιπο σώμα. Όπως εξήγησε η ίδια, επρόκειτο για μια εκδοχή του δικού της κομμένου αριστερού χεριού. Το αποτέλεσμα απείχε τόσο πολύ από τη γνώριμη εικόνα της, ώστε κατά την άφιξή της στο πάρτι ήταν σχεδόν αδύνατο να διακρίνει κανείς ποια βρισκόταν πίσω από τη μεταμφίεση.

Με την εμφάνιση αυτή, η Κλουμ πρόσθεσε ακόμη μία ασυνήθιστη επιλογή στη μακρά σειρά των μεταμορφώσεών της. Η σχεδόν πλήρης απόκρυψη της εξωτερικής της εμφάνισης θύμισε και πάλι γιατί έχει συνδεθεί όσο λίγες προσωπικότητες της showbiz με τη γιορτή, κερδίζοντας τον χαρακτηρισμό «βασίλισσα του Halloween».

Το πάρτι είχε φέτος και ιδιαίτερη σημασία για την οικοδέσποινά του, καθώς συμπληρώθηκαν 25 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση της εκδήλωσης που εξελίχθηκε σε προσωπική της παράδοση.

Στη διάρκεια αυτής της πορείας, η ετήσια συνάντηση έχει αποκτήσει ξεχωριστή θέση στο ημερολόγιο της διεθνούς ψυχαγωγίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται σταθερά οι στολές της Κλουμ, οι οποίες τροφοδοτούν συζητήσεις, συγκεντρώνουν δημοσιεύματα και κυκλοφορούν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Heidi Klum reveals her Halloween costume at her annual party in NYC https://t.co/GB9sXIvoCC — The Hollywood Reporter (@THR) November 1, 2026

Ανάμεσα στις μεταμφιέσεις που έχουν μείνει περισσότερο στη μνήμη του κοινού βρίσκεται εκείνη του 2022, όταν είχε παρουσιαστεί ως ένα τεράστιο σκουλήκι. Η συγκεκριμένη επιλογή είχε τραβήξει τα βλέμματα, αποτελώντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις της στο Halloween.

Για τη φετινή βραδιά, πάντως, η Κλουμ ακολούθησε διαφορετική κατεύθυνση, διατηρώντας την προτίμησή της στις ογκώδεις και ανορθόδοξες κατασκευές. Το γιγάντιο κομμένο χέρι έγινε η νέα προσθήκη στη συλλογή των μεταμορφώσεων με τις οποίες έχει ταυτιστεί το καθιερωμένο πάρτι της.