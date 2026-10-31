Στην απόφασή της να αποκτήσει παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία αναφέρθηκε η Ιωάννα Παππά σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα», σημειώνοντας πως οι συνθήκες στη ζωή δεν διαμορφώνονται πάντα βάσει σχεδίου. Η Ιωάννα Παππά υπογράμμισε τη σημασία της επιστημονικής καθοδήγησης όταν δεν συντρέχουν λόγοι υγείας.

«Έγινα μητέρα στα 42. Όταν δεν τίθεται ιατρικό ζήτημα, ξέρεις, να είναι επικίνδυνο για το παιδί, για τη μητέρα κάτι και επιστημονικά σου λένε ότι μπορείς να προχωρήσεις, δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνει κάποιος σε οποιαδήποτε ηλικία το επιθυμήσει. Γιατί τα πράγματα δεν έρχονται προγραμματισμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, μιλώντας για τη σχέση με τον γιο της και τα βιώματα από την οικογένειά της, πρόσθεσε:

«Από τη μητέρα μου κάτι που προσπαθώ να έχω και εγώ μια τρυφερότητα και μια αγάπη και στοργή και αγκαλιά που έχω πάρει από εκείνη, οπότε και εγώ είμαι ανάλογη μητέρα».

Η διαχείριση της απώλειας και η ενασχόληση με την υποκριτική

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των δύσκολων συναισθηματικών στάσεων μετά την απώλεια της μητέρας της, η Ιωάννα Παππά περιέγραψε τον χρόνο και τη διαδικασία που απαιτείται για την ανάκτηση της ισορροπίας:

«Η απώλεια είναι οδυνηρή, παίρνει χρόνο και πάντα αφήνει ένα κενό που δεν μπορεί να κλείσει. Δεν την ξεπερνάς νομίζω. Μου πήρε κάποια χρόνια να ξέρω να βγω από ένα τούνελ. Σε ταρακουνά η απώλειά τους πολύ συθέμελα, οπότε αυτό ξέρεις για να επανέλθεις και να ξαναβρείς τις ισορροπίες χρειάζεται πολύ χρόνο, βοήθεια. Πρέπει να το δεις κατάματα, να το αποδεχτείς».

Σχετικά με τα πρώτα της βήματα στον χώρο του θεάτρου και τις εναλλακτικές διαδρομές που εξέτασε στα μαθητικά της χρόνια, δήλωσε:

«Πάντα ήθελα να ασχοληθώ με την υποκριτική. Κάπως ξεκίνησα ερασιτεχνικά, οπότε αυτό με πήγε από το σχολείο ακόμα και μπήκα πολύ ομαλά μέσα σε αυτό. Σα να μην υπήρχε άλλη σκέψη. Οπότε ασχολήθηκα λίγο με το σχέδιο εκεί. Ευτυχώς δεν ήρθαν τα πράγματα όπως θα ήθελα».

Αναφερόμενη σε επαγγελματικές ευκαιρίες του παρελθόντος και τους ενδοιασμούς της γύρω από τη δημοσιότητα, σημείωσε:

«Μπορεί να είχα κάνει διαφορετικές επιλογές σε κάποια πράγματα που δεν μπορούσα να τα κάνω παράλληλα. Νομίζω ότι είχα και ένα κράτημα, μια φοβία κάπως να εκτεθώ παραπάνω, να παίξω ας πούμε σε ένα βιντεοκλίπ ενός γνωστού τραγουδιστή. Μου έχουν τύχει και αυτά δηλαδή».

Τέλος, τοποθετήθηκε για τη χρήση των ψηφιακών πλατφορμών, την επεξεργασία των φωτογραφιών και τη στάση της απέναντι στην κριτική:

«Για κάποιο λόγο δε νιώθω άβολα με τα αρνητικά σχόλια. Νομίζω ότι είναι τι αρέσει να βλέπει ο καθένας σε σχέση με τον εαυτό του. Εγώ προτιμώ να με βλέπω ας πούμε πιο κοντά στην εικόνα μου, την πραγματική. Άλλος μπορεί να του αρέσει κάτι άλλο. Δε νομίζω όμως ότι είναι καλό να ανεβάζουμε οτιδήποτε ή να κάνουμε επεξεργασία σε οτιδήποτε βασιζόμενοι στο τι σχόλια θα προκαλέσουμε. Είναι μεγάλη παγίδα».