Η πρώτη κοινή εμφάνιση της Κατερίνας Λιόλιου με τον Σάκη Ρουβά στο «Έναστρον» είχε και ένα απρόοπτο που δεν ήταν μέρος του προγράμματος. Μια χορευτική φιγούρα που επιχείρησαν να εκτελέσουν μαζί έφερε τους δύο τραγουδιστές τόσο κοντά, ώστε τελικά χτύπησαν τα κεφάλια τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, στην πρεμιέρα της συνεργασίας τους στο νυχτερινό κέντρο. Οι δύο καλλιτέχνες μοιράστηκαν για πρώτη φορά τη σκηνή στο πλαίσιο του φετινού προγράμματος, με το κοινό να τους υποδέχεται θερμά.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους, επιχείρησαν να συντονίσουν τις κινήσεις τους σε μια κοινή χορευτική στιγμή. Η απόσταση που τους χώριζε αποδείχθηκε μικρότερη από όσο υπολόγιζαν και η φιγούρα ολοκληρώθηκε με μια απρόσμενη κουτουλιά.

Το χτύπημα δεν διέκοψε το πρόγραμμα. Η Κατερίνα Λιόλιου και ο Σάκης Ρουβάς επέστρεψαν αμέσως στο τραγούδι και συνέχισαν την εμφάνισή τους, χωρίς να αφήσουν το περιστατικό να επηρεάσει τη ροή της βραδιάς.