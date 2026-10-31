Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για συκοφαντική δυσφήμιση κατέθεσε ο Αντώνης Ρέμος, αντιδρώντας σε αναρτήσεις ανώνυμων blogs που τον συνδέουν με πρόσωπα τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις φοροδιαφυγής στον χώρο της εστίασης. Ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ξεκαθάρισε ότι ο τραγουδιστής δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και προανήγγειλε ότι όσοι διακινούν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς θα κληθούν να λογοδοτήσουν.

Μιλώντας στην εκπομπή «For You» με τη Φαίη Σκορδά στον ΑΝΤ1, ο ποινικολόγος περιέγραψε την έντονη αντίδραση του εντολέα του απέναντι στα δημοσιεύματα. Όπως αποκάλυψε, στα χρόνια της συνεργασίας τους δεν τον είχε δει άλλη φορά τόσο ενοχλημένο από όσα γράφονται για εκείνον.

«Στα χρόνια που με τιμά ως δικηγόρο ο Αντώνης Ρέμος, πρώτη φορά τον είδα να έχει ενοχληθεί τόσο πολύ από κατασκευασμένες ψευδείς ειδήσεις. Η δήθεν σύνδεσή του με πρόσωπα που εμπλέκονται στη δίνη της φοροδιαφυγής στο χώρο της εστίασης αυτές τις μέρες είναι χυδαίο και συκοφαντικό ψέμα», ανέφερε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η προσφυγή στη Δικαιοσύνη αποτελεί πλέον τη μοναδική επιλογή για τον τραγουδιστή, προαναγγέλλοντας και τις επόμενες νομικές κινήσεις.

«Η προσφυγή στην ποινική δικαιοσύνη είναι για τον Αντώνη Ρέμο μονόδρομος. Θα δηλωθεί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και οι συκοφάντες θα λογοδοτήσουν», πρόσθεσε.

Η επίσκεψη στη ΓΑΔΑ και οι αναρτήσεις για το «Χωριάτικο»

Η απόφαση να κινηθεί νομικά είχε προηγηθεί της δημόσιας τοποθέτησης του δικηγόρου του. Ο Αντώνης Ρέμος επισκέφθηκε τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), προκειμένου να καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου για όσα δημοσιεύονται σε ανώνυμα ιστολόγια και, σύμφωνα με την πλευρά του, πλήττουν την προσωπικότητα και την επαγγελματική του υπόσταση.

Οι επίμαχες αναρτήσεις συνέδεσαν το όνομά του με την αλυσίδα αρτοποιείων «Το Χωριάτικο», καθώς και με πρόσωπα που φέρονται να περιλαμβάνονται σε έρευνες οικονομικού ενδιαφέροντος. Η πλευρά του τραγουδιστή απορρίπτει αυτούς τους ισχυρισμούς και ζητά να αναζητηθούν οι υπεύθυνοι για τη δημοσίευση και τη διάδοσή τους.