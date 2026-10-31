Σε μια αιχμηρή τοποθέτηση στον τηλεοπτικό αέρα προχώρησε ο Ζήσης Μούσιος το πρωί του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου 2026, απαντώντας στα σχόλια που διατύπωσε η Ζήνα Κουτσελίνη για τη σύνθεση της εκπομπής «Mega Non Stop».

Αφορμή στάθηκε η αναφορά της παρουσιάστριας, η οποία είχε περιγράψει το πρωινό μαγκαζίνο ως «ένα μίνι, δύο άντρες και ενημέρωση». Ευρισκόμενος στο πλατό δίπλα στον Βασίλη Τσεκούρα και τη Μαρία Αντωνά, ο Ζήσης Μούσιος ξεκίνησε τη σχολιαστική του παρέμβαση σχολιάζοντας την ενδυματολογική εικόνα της ομάδας:

«Πρώτα απ’ όλα να το φτιάξουμε λίγο σωστά. Σακάκι βλέπω. Σακάκι μίνι είναι αυτό, Μαρία μου; Μίνι, μίνι. Εγώ πουκάμισο. Δεν το πετύχαμε, όμως, δεν το κάναμε σωστά. Γιατί δεν το κάναμε σωστά; Αλλιώς έπρεπε. Αλλά για να είναι πιο εύκολο, Ζήσης, Μαρία, Βασίλης, ακόμη πιο εύκολο».

«Αν πειράζετε έναν, πειράζετε τρεις»

Συνεχίζοντας τη δήλωσή του, ο δημοσιογράφος θέλησε να υπογραμμίσει τη συνοχή της παρουσιαστικής ομάδας απέναντι στα εξωτερικά σχόλια, στέλνοντας σαφές μήνυμα:

«Και να θυμάστε κι ένα πράγμα, ότι εδώ είμαστε μια πολύ καλή ομάδα, αγαπημένοι άνθρωποι. Δεν πειράξαμε ποτέ κανέναν, ούτε θα πειράξουμε ποτέ κανέναν, γιατί έτσι είμαστε εμείς. Και αν πειράζετε έναν, πειράζετε τρεις. Έτσι, για να τα λέμε αυτά».