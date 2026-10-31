Τρία παιδιά απέκτησε η μητέρα της Όλγας Πολίτου από τον πρώτο της γάμο, ωστόσο δεν κατάφερε να τα έχει κοντά της μετά τον χωρισμό της. Η ηθοποιός περιέγραψε τη δύσκολη οικογενειακή ιστορία που σημάδεψε τα πρώτα χρόνια της ζωής της μητέρας της, ενώ μίλησε και για τη δική της απόφαση να μη γίνει μητέρα.

Η Όλγα Πολίτου ήταν καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου 2026. Στη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στις συνθήκες κάτω από τις οποίες παντρεύτηκε η μητέρα της, αλλά και στην προσπάθειά της να κρατήσει τα παιδιά της μετά τη διάλυση του πρώτου γάμου της.

«Τη μητέρα μου την είχαν παντρέψει τότε δεκατεσσάρων ετών και δεκαπέντε γέννησε. Δεκαεννιά ήταν ήδη με τρία παιδιά. Σχεδόν χώρισε κιόλας στα δεκαεννιά», είπε η ηθοποιός, περιγράφοντας πόσο μικρή ήταν η μητέρα της όταν απέκτησε την πρώτη της οικογένεια.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι, παρά την επιθυμία του πατέρα της να επιστρέψουν τα παιδιά στη μητέρα τους, η οικογένειά του δεν συναίνεσε. Ακόμη και όταν εκείνος ζήτησε να δοθεί στη μητέρα της τουλάχιστον η κόρη της, η απάντηση ήταν αρνητική.

«Δεν της τα δώσανε, παρόλο που τα ζήτησε ο μπαμπάς μου. Να έρθουν τα παιδιά στη μάνα. Και όταν αρνήθηκε η οικογένεια, είπε τουλάχιστον το κορίτσι. Δώστε το κορίτσι στη μαμά. Και είπανε όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Όλγα Πολίτου θέλησε, μάλιστα, να ξεκαθαρίσει ότι η μητέρα της δεν είχε ευθύνη για όσα συνέβησαν. «Αλλά δεν έφταιγε καθόλου η μαμά μου σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, καθόλου όμως», τόνισε.

Εξηγώντας περαιτέρω τι είχε προηγηθεί, διευκρίνισε ότι η διάλυση του γάμου δεν ήταν αποτέλεσμα μιας συνηθισμένης συζυγικής διαφωνίας, αλλά συνδεόταν με ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που αφορούσε τον πρώτο σύζυγο της μητέρας της.

«Δεν είναι ότι χώρισε η γυναίκα. Δεν χώρισε. Ούτε χώρισαν. Συνέβη ένα πολύ σοβαρό γεγονός από τον πρώτο της άντρα, που αυτό δημιούργησε θέμα του χωρισμού. Είπε το δικαστήριο ούτε στα πενήντα μέτρα δεν την πλησιάζει», πρόσθεσε.

Η απόφαση της Όλγας Πολίτου να μην αποκτήσει παιδιά

Η ηθοποιός μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον χαρακτήρα της, αποκαλύπτοντας ότι θεωρεί τον εαυτό της δύσκολο άνθρωπο. Μάλιστα, θυμήθηκε τα λόγια του Γιώργου, ο οποίος της είχε επισημάνει ότι δεν είναι εύκολο για κάποιον να την καταλάβει σε βάθος.

«Εγώ είμαι δύσκολο άτομο. Κι εγώ αυτό έλεγα για μένα. Αλλά ο Γιώργος μού έλεγε: “Όλγα, είσαι δύσκολο άτομο. Πολύ δύσκολα δηλαδή μπορεί να σε εξερευνήσει κάποιος”», ανέφερε.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η αναφορά στην προσωπική της επιλογή να μην αποκτήσει παιδιά. Η Αθηναΐδα Νέγκα τη ρώτησε αν είχε σκεφτεί ποτέ σοβαρά το ενδεχόμενο της μητρότητας, με την Όλγα Πολίτου να απαντά: «Όχι, δεν νομίζω πως υπήρξε κάποια σκέψη».

Όπως διευκρίνισε, η απόφασή της δεν συνδεόταν με το γεγονός ότι η μητέρα της είχε αποκτήσει συνολικά επτά παιδιά.