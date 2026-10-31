Σε μια ιδιαίτερη αμφίεση για το Halloween προχώρησε ο Ηλίας Ψινάκης στο πλευρό της Άννας Βίσση, επιλέγοντας να μεταμφιεστεί σε Νίκο Καρβέλα και δημοσιεύοντας σχετική φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος στην ανάρτησή του, η ερμηνεύτρια επέλεξε να ντυθεί «ο εαυτός της» φορώντας κόκκινο σύνολο με γούνα στην ίδια απόχρωση και ψηλοτάκουνα μποτάκια. Από την πλευρά του, ο μάνατζερ εμφανίστηκε με κάπα και λευκή περούκα, υποδυόμενος τον συνθέτη.

Η λεζάντα στο Instagram και η εκκρεμής κόντρα

Συνοδεύοντας το φωτογραφικό στιγμιότυπο στο προφίλ του, ο Ηλίας Ψινάκης σχολίασε χαρακτηριστικά:

«Βίσση- Καρβέλας. Ο Καρβέλας δεν είναι ο Καρβέλας, η Βίσση είναι αληθινή… η @annavissiofficial !!! Happy Halloween».

Η συγκεκριμένη δημοσίευση καταγράφεται λίγες εβδομάδες μετά την ένταση που εκδηλώθηκε ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η τραγουδίστρια αποφεύγει τις δημόσιες τοποθετήσεις, διατηρώντας ως μόνη επίσημη τοποθέτηση την ανακοίνωση που εξέδωσε στις αρχές Οκτωβρίου, ενώ η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.