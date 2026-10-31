Στιγμιότυπο που έγινε viral στο TikTok καταγράφει τον Θέμη Αδαμαντίδη να ερμηνεύει ακαπέλα το τραγούδι «Στην καρδιά» κατά τη διάρκεια γεύματος σε ταβέρνα, προκαλώντας τις αντιδράσεις των παρευρισκόμενων.

Ενώ ο Θέμης Αδαμαντίδης βρισκόταν στο κατάστημα μαζί με την παρέα του, από τη ηχητική εγκατάσταση άρχισε να αναπαράγεται η συγκεκριμένη επιτυχία του. Τότε ο τραγουδιστής σηκώθηκε από το τραπέζι και ξεκίνησε να τραγουδά ζωντανά χωρίς συνοδεία οργάνων, προσελκύοντας την προσοχή όλων των θαμώνων.

Η αντίδραση του κόσμου

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την άμεση εκδήλωση ενθουσιασμού από τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Ανταποκρινόμενος στη θερμή υποδοχή και τα βλέμματα του κόσμου, ο Θέμης Αδαμαντίδης έστειλε ένα φιλί στον αέρα, ολοκληρώνοντας την απρόσμενη μουσική παρέμβαση στον χώρο.