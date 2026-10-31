Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Στιγμιότυπο που έγινε viral στο TikTok καταγράφει τον Θέμη Αδαμαντίδη να ερμηνεύει ακαπέλα το τραγούδι «Στην καρδιά» κατά τη διάρκεια γεύματος σε ταβέρνα, προκαλώντας τις αντιδράσεις των παρευρισκόμενων.

Ενώ ο Θέμης Αδαμαντίδης βρισκόταν στο κατάστημα μαζί με την παρέα του, από τη ηχητική εγκατάσταση άρχισε να αναπαράγεται η συγκεκριμένη επιτυχία του. Τότε ο τραγουδιστής σηκώθηκε από το τραπέζι και ξεκίνησε να τραγουδά ζωντανά χωρίς συνοδεία οργάνων, προσελκύοντας την προσοχή όλων των θαμώνων.

Η αντίδραση του κόσμου

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την άμεση εκδήλωση ενθουσιασμού από τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Ανταποκρινόμενος στη θερμή υποδοχή και τα βλέμματα του κόσμου, ο Θέμης Αδαμαντίδης έστειλε ένα φιλί στον αέρα, ολοκληρώνοντας την απρόσμενη μουσική παρέμβαση στον χώρο.