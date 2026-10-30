Ο Γιώργος Κωνσταντίνου μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 την Παρασκευή, με αφορμή τη συνεργασία του με τον Ορέστη Τζιόβα στο θέατρο τη φετινή σεζόν, αναφερόμενος στη σχέση που έχει δημιουργήσει με τους θεατές όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και στη δύναμη που εξακολουθεί να αντλεί από την υποκριτική.

Ο καταξιωμένος ηθοποιός, ο οποίος συμπλήρωσε τα 92 του χρόνια, μοιράστηκε τις σκέψεις του για τη σημασία της ενεργητικότητας σε κάθε ηλικία, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του για την αγάπη που δέχεται από το κοινό.

«Θέλω να κάνω μια ευχή σε όλους τους ανθρώπους. Να φτάσουν την ηλικία μου και να μπορούν να ‘ναι δραστήριοι. Να μπορούν να αγαπάνε τη ζωή και να μπορούν ν’ αγαπούν τους ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως η επικοινωνία με τους θεατές αποτελεί για τον ίδιο μια σχέση αμοιβαίων συναισθημάτων, η οποία έχει διατηρηθεί αναλλοίωτη στη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του.

«Ξέρετε, την αγάπη που εκπέμπεις, όταν παίζεις στο θέατρο, την εισπράττεις από τον κόσμο. Το καταλαβαίνει ότι τους αγαπάς. Και εμένα μ’ αγαπάει ο κόσμος και εγώ τους αγαπώ», δήλωσε.

Αναφερόμενος στο πώς καταφέρνει να παραμένει δραστήριος και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θεατρικής σκηνής, ο Γιώργος Κωνσταντίνου υποστήριξε ότι καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η ψυχική διάθεση και η πίστη στις προσωπικές δυνατότητες.

«Δεν υπάρχει μυστικό για την ενέργεια στη σκηνή. Μυστικό είναι το μυαλό μας. Αν το μυαλό μας μπορεί να πει «μπορώ», τότε το κάνουμε και παίρνουμε δύναμη», επισήμανε.

«Η αποδοχή του κόσμου μου δίνει δύναμη και σήμερα κλείνω τα 92 μου χρόνια…», πρόσθεσε ο ηθοποιός, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντική παραμένει για εκείνον η ανταπόκριση των θεατών.