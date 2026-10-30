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Ο Τζόνι Ντεπ ανέβηκε στη σκηνή του Hollywood Bowl για ένα μόνο τραγούδι. Στην πρώτη από τις δύο συναυλίες των Aerosmith στο Λος Άντζελες, ο Τζο Πέρι σύστησε στο κοινό έναν κιθαρίστα που γνωρίζει καλά: τον συμπαίκτη του από τους Hollywood Vampires.

Οι θεατές υποδέχθηκαν με επευφημίες τον 63χρονο ηθοποιό και ο Στίβεν Τάιλερ σχολίασε γελώντας πως ο Ντεπ ήταν εκεί «ολοζώντανος και έγχρωμος». Οι δύο κιθαρίστες έπαιξαν μαζί το «Train Kept A-Rollin’», λίγο πριν οι Aerosmith κλείσουν τη βραδιά με το «Walk This Way».

Στα ντραμς βρισκόταν ένας ακόμη καλεσμένος: ο Ντέιβ Γκρολ, ο οποίος έπαιξε σε όλα τα τραγούδια της συναυλίας εκτός από το «Walk This Way».

Οι Aerosmith επιστρέφουν στη σκηνή του Hollywood Bowl την Κυριακή 1 Νοεμβρίου για τη δεύτερη συναυλία του «California, Dream On: Aerosmith and Friends».