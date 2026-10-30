Ο Τζόνι Ντεπ ανέβηκε στη σκηνή του Hollywood Bowl για ένα μόνο τραγούδι. Στην πρώτη από τις δύο συναυλίες των Aerosmith στο Λος Άντζελες, ο Τζο Πέρι σύστησε στο κοινό έναν κιθαρίστα που γνωρίζει καλά: τον συμπαίκτη του από τους Hollywood Vampires.

Johnny Depp made an appearance at Aerosmith’s comeback concert! He played guitar on one of the last two songs of the night with his Hollywood Vampires bandmate, Joe Perry. https://t.co/MwN8kyF9sQ — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) October 30, 2026

Οι θεατές υποδέχθηκαν με επευφημίες τον 63χρονο ηθοποιό και ο Στίβεν Τάιλερ σχολίασε γελώντας πως ο Ντεπ ήταν εκεί «ολοζώντανος και έγχρωμος». Οι δύο κιθαρίστες έπαιξαν μαζί το «Train Kept A-Rollin’», λίγο πριν οι Aerosmith κλείσουν τη βραδιά με το «Walk This Way».

Johnny on stage with Aerosmith last night🎸🎸🎸 #JohnnyDepp #Aerosmith https://t.co/DIFn1SIrsK — Marussia00157🥋 (@Marussia15) October 30, 2026

Στα ντραμς βρισκόταν ένας ακόμη καλεσμένος: ο Ντέιβ Γκρολ, ο οποίος έπαιξε σε όλα τα τραγούδια της συναυλίας εκτός από το «Walk This Way».

Aerosmith perform “Dream On” with Dave Grohl on drums at the Hollywood Bowl, marking their first concert in three years. 📹: nathanbakker / Instagram https://t.co/xt9YEquEan — CONSEQUENCE (@consequence) October 30, 2026

Οι Aerosmith επιστρέφουν στη σκηνή του Hollywood Bowl την Κυριακή 1 Νοεμβρίου για τη δεύτερη συναυλία του «California, Dream On: Aerosmith and Friends».