Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε ο Χάρης Ρώμας, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της ζωής του, από τη σύγκρουση με τον πατέρα του και τον γάμο που έκανε σε νεαρή ηλικία μέχρι τη σχέση που διατηρεί σήμερα και το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου.

Ο δημοφιλής ηθοποιός, σεναριογράφος και δημιουργός παραχώρησε συνέντευξη στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και την εκπομπή «Άνω Κάτω Κοινωνία» του OPEN, μιλώντας τόσο για την καλλιτεχνική του πορεία όσο και για την ενασχόλησή του με την πολιτική.

«Έφυγα από το σπίτι στα 23 γιατί ήρθα σε ρήξη με τον πατέρα μου»

Ο Χάρης Ρώμας αναφέρθηκε στα νεανικά του χρόνια και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν αποφάσισε να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο.

Όπως αποκάλυψε, η επιλογή του να ασχοληθεί με την υποκριτική τον έφερε σε σύγκρουση με τον πατέρα του, ο οποίος επιθυμούσε να ολοκληρώσει τις σπουδές του στην Ιατρική.

«Έφυγα από το σπίτι μου στα 23, γιατί ήρθα σε ρήξη με τον πατέρα μου, που ήταν πετυχημένος έμπορος, καλλιεργημένος άνθρωπος και ήθελε ο γιος του να βγάλει την Ιατρική», εξομολογήθηκε.

Για να μπορέσει να συντηρήσει τον εαυτό του, χρειάστηκε να εργαστεί παράλληλα με την προσπάθειά του να πραγματοποιήσει τα επαγγελματικά του όνειρα.

«Για να τα βγάζω πέρα δούλευα ως μπάρμαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο γάμος στα 25 και η εγκυμοσύνη που δεν ολοκληρώθηκε

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον πρώτο του γάμο, αποκαλύπτοντας ότι παντρεύτηκε σε ηλικία μόλις 25 ετών μία συμφοιτήτριά του.

Όπως εξήγησε, ο γάμος τους διήρκεσε λίγο περισσότερο από δύο χρόνια, καθώς στην πορεία συνειδητοποίησε ότι η συγκεκριμένη σχέση δεν ήταν εκείνη στην οποία θα μπορούσε να παραμείνει για όλη του τη ζωή.

«Στα 25 παντρεύτηκα μια συμφοιτήτριά μου, ήταν πολύ προσωπική μου υπόθεση και κράτησε δύο χρόνια και κάτι. Θεώρησα ότι δεν θα είναι αυτό που θα μπορούσα να είμαι μια ολόκληρη ζωή μαζί», είπε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και σε μια δύσκολη στιγμή που βίωσαν κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

«Είχε μείνει έγκυος και απέβαλε», αποκάλυψε ο ηθοποιός.

«Είμαι σε μια σχέση απόλυτης αγάπης – Μένουμε μαζί»

Ο Χάρης Ρώμας μίλησε και για την προσωπική του ζωή σήμερα, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται σε μια σχέση την οποία χαρακτηρίζει ως σχέση «απόλυτης αγάπης».

Όπως εξήγησε, συγκατοικεί με το πρόσωπο που βρίσκεται στο πλευρό του, ωστόσο έχει επιλέξει να προστατεύει την ιδιωτικότητά τους.

«Είμαι σε μια σχέση απόλυτης αγάπης, μένουμε μαζί αλλά δεν θα την παρουσίαζα ποτέ δημόσια, γιατί έτσι εκθέτεις και την άλλη πλευρά», δήλωσε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να ανέβει ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας.

«Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου», ανέφερε.

Η θέση του για την έμφυλη ταυτότητα και την παρένθετη μητρότητα

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο ηθοποιός τοποθετήθηκε και σε κοινωνικά ζητήματα, υποστηρίζοντας το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να διατηρεί ιδιωτικά στοιχεία της ταυτότητάς του.

«Δεν οφείλει κανένας να δηλώνει την έμφυλη ταυτότητά του», υπογράμμισε.

Επιπλέον, εξέφρασε τη θετική του στάση απέναντι στην παρένθετη μητρότητα, λέγοντας: «Συμφωνώ με τον θεσμό της παρένθετης μητέρας».

«Οι ηλίθιοι έχουν μεγάλη πέραση στην πολιτική»

Ο Χάρης Ρώμας αναφέρθηκε και στην ενασχόλησή του με τα κοινά, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για ορισμένες συμπεριφορές στον χώρο της πολιτικής.

«Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων εκεί έξω που οι ηλίθιοι έχουν μεγάλη πέραση, τους λένε τα εύκολα πράγματα που θέλουν να ακούσουν», σχολίασε αιχμηρά.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι, παρά τη συμμετοχή του στην πολιτική ζωή, η πραγματική πηγή προσωπικής ικανοποίησης για εκείνον βρίσκεται αλλού.

«Αυτό που με κάνει ευτυχισμένο δεν είναι η πολιτική», σημείωσε.

«Καμία γενιά δεν έχει το αποκλειστικό δικαίωμα στο ταλέντο»

Μιλώντας για την τέχνη και τις νεότερες γενιές δημιουργών, ο Χάρης Ρώμας υποστήριξε ότι είναι σημαντικό να δίνεται χώρος σε νέους καλλιτέχνες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι μεγαλύτεροι πρέπει να αποσυρθούν.

«Ο καλλιτέχνης κουβαλάει ένα δικό του στίγμα και μια προσωπικότητα. Εγώ λέω στους μαθητές μου να αποφεύγουν το καλούπι, για να ξεχωρίσουν», εξήγησε.

Όπως πρόσθεσε, οι νέοι δημιουργοί πρέπει να έχουν ευκαιρίες να αναδειχθούν, ενώ ένας καλλιτέχνης μπορεί να συνεχίζει να προσφέρει όσο παραμένει δημιουργικός.

«Δεν είμαι νοσταλγός του χθες. Καμία γενιά δεν έχει το αποκλειστικό δικαίωμα στο ταλέντο», τόνισε.

Τέλος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι τηλεοπτικές δουλειές του εξακολουθούν να βρίσκουν ανταπόκριση ακόμη και σε ανθρώπους που δεν είχαν γεννηθεί όταν προβλήθηκαν για πρώτη φορά.

«Η τέχνη μου έχει απήχηση και σε νεότερες γενιές, που σημαίνει ότι αυτό που έφτιαξα είναι ακόμα φρέσκο, εφόσον λειτουργεί», κατέληξε.