Για τη μακρόχρονη πορεία του στον χώρο της υποκριτικής, τις επαγγελματικές αποτυχίες, τη σχέση του με την Αθηνά Μαξίμου αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη διασημότητα μίλησε ο Αιμίλιος Χειλάκης, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, την Παρασκευή.

Με αφορμή τη νέα θεατρική παράσταση «Ο Θάνατος και η Κόρη», στην οποία πρωταγωνιστεί, ο ηθοποιός έκανε μια αναδρομή στους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής του, εξηγώντας πως στα 56 του χρόνια αισθάνεται συμφιλιωμένος με τον χρόνο και τις εμπειρίες που έχει αποκτήσει.

«Είμαι 56 ετών. Μια χαρά μου φαίνεται, αλλά δεν πειράζει. Ξέρεις, εγώ τα αγαπάω τα χρόνια μου, γιατί τα έχω φέρει μαζί μου με πολλές συναντήσεις, αναμνήσεις», ανέφερε αρχικά.

Όπως εξήγησε, οι ανθρώπινες σχέσεις και οι επιλογές που έχει κάνει τον βοήθησαν να καταλάβει καλύτερα τον εαυτό του.

«Έχω αγαπήσει ανθρώπους, έχω πει με άλλους ανθρώπους “εσύ δίπλα μου με τίποτα”. Άρα έχω κάνει τους διαχωρισμούς μου. Ξέρεις, όταν έχεις διαχωρίσει τα πράγματα, ξέρεις πού ανήκεις. Όταν ξέρεις πού ανήκεις, είναι πιο εύκολα τα πράγματα στη ζωή σου», σημείωσε.

«Η διασημότητα δεν με γοήτευσε, αντίθετα με εμπόδισε»

Ο Αιμίλιος Χειλάκης θυμήθηκε τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική, αναφερόμενος στις χρονιές που σημάδεψαν την επαγγελματική του διαδρομή.

«Το 1988 μπήκα στη σχολή, το ’91 τελείωσα, το ’93 τελείωσα από τον στρατό και ξεκίνησα να δουλεύω», είπε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Λευτέρη Βογιατζή το 1996, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον σημαντικότερο Έλληνα σκηνοθέτη για τον ίδιο.

Την ίδια χρονιά βραβεύτηκε για τη συμμετοχή του στην ταινία «Απόντες» του Νίκου Γραμματικού.

Μάλιστα, ανέφερε ότι ο σκηνοθέτης πρόκειται να τιμηθεί στις 9 Νοεμβρίου για τη συνολική προσφορά του στον ελληνικό κινηματογράφο.

«Αυτές οι συναντήσεις με αυτούς τους ανθρώπους για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικές», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια, στάθηκε στο 1998, όταν έκανε την πρώτη του τηλεοπτική σειρά και άρχισε να γίνεται ευρύτερα γνωστός.

Ωστόσο, όπως παραδέχτηκε, η αναγνωρισιμότητα δεν ήταν κάτι που τον ενθουσίασε.

«Το ’98 κάνω το πρώτο μου σίριαλ. Αρχίζω και γίνομαι πιο διάσημος. Ήμουν όμως ήδη 28 χρονών και η διασημότητα εμένα δεν με γοήτευσε, αντίθετα με εμπόδισε, σε πληροφορώ», εξομολογήθηκε.

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι η ηλικία στην οποία ήρθε η αναγνωρισιμότητα τον βοήθησε να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη ψυχραιμία τα θετικά σχόλια.

«Είναι διαφορετικό να γίνεσαι διάσημος στα 21 σου, 22 σου. Ξέρεις, φουσκώνει λίγο το μυαλό. Θεωρείς ότι πραγματικά είσαι αυτό που σου λένε», είπε.

«Στα 28 σου λες “ξέρω ότι δεν είμαι εξαιρετικός, καλός πρέπει να ‘μαι κατά πάσα πιθανότητα”. Σταματάς δηλαδή τους υπερθετικούς βαθμούς να τους πιστεύεις», συμπλήρωσε.

Η Αθηνά Μαξίμου και τα 21 χρόνια κοινής πορείας

Αναφερόμενος στην προσωπική του ζωή, ο Αιμίλιος Χειλάκης μίλησε με ιδιαίτερη αγάπη για τη σύζυγό του, Αθηνά Μαξίμου.

Όπως αποκάλυψε, το 2005 αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής του, καθώς τότε ξεκίνησε η σχέση τους.

«Ο επόμενος μεγάλος μου σταθμός ήταν το 2005 που είμαστε μαζί με την Αθηνά. Από τότε δεν έχουμε χωρίσει ποτέ. Το ’06 παντρευτήκαμε», ανέφερε.

Το ζευγάρι συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια γάμου, έχοντας διαγράψει μια κοινή πορεία τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική του ζωή.

«Το 2001 πρώτη καταστροφή, το 2002 δεύτερη – Δεν βάζεις μυαλό»

Ο γνωστός ηθοποιός δεν δίστασε να αναφερθεί και στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε μέσα από τις θεατρικές παραγωγές του.

Με χιούμορ περιέγραψε τις χρονιές κατά τις οποίες οι επαγγελματικές του επιλογές δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

«Το 2001 έκανα την πρώτη μου παραγωγή. Πρώτη καταστροφή. Το 2002 δεύτερη καταστροφή. Το 2003 έβγαλα κάποια λεφτά. Το 2017 επόμενη καταστροφή. Δεν βάζεις μυαλό», είπε γελώντας με τις εμπειρίες του.

Παρά τις δυσκολίες, εξήγησε ότι θεωρεί σημαντικό να παραμένει δημιουργικός και να συνεχίζει να δοκιμάζει νέα πράγματα.

«Το ζήτημα είναι να είσαι μέσα σε ένα σύστημα το οποίο διαρκώς κινείται. Και ό,τι κινείται ποτέ δεν χορταριάζει. “Πέτρα που κυλάει ποτέ δεν χορταριάζει”, που λέει ο λαός μας», σημείωσε.

Στην πορεία του ξεχώρισε επίσης το 2009, όταν πραγματοποίησε την πρώτη του σκηνοθεσία, συνεργαζόμενος με τον Γιάννη Μπέζο στον «Δον Ζουάν» στο Εθνικό Θέατρο.

«Ακόμα και τα λάθη που δεν μου έγιναν μάθημα, τα θυμάμαι»

Ο Αιμίλιος Χειλάκης παραδέχτηκε ότι δεν θεωρεί όλες τις αποτυχίες του απαραίτητα μαθήματα που τον απέτρεψαν από το να επαναλάβει τις ίδιες επιλογές.

«Νιώθω ότι μπορεί να κουβαλάω τα χρόνια μου, τα 56 μου χρόνια, αλλά τα κουβαλάω με τη μνήμη των σωστών ανθρώπων, με τα πράγματα που μου συνέβησαν και μου γίναν ή δεν μου γίναν μάθημα», εξήγησε.

Μάλιστα, πρόσθεσε με αυτοσαρκασμό: «Ακόμα και αυτά που δεν μου γίναν μάθημα, τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Συνεχίζω λοιπόν εγώ να πιστεύω ότι δεν μου έχει γίνει μάθημα, θα το ξανακάνω το λάθος».

«Δεν είσαι ποτέ αυτό που λένε οι άλλοι ότι είσαι»

Κλείνοντας την αναδρομή του, ο ηθοποιός μοιράστηκε το σημαντικότερο συμπέρασμα που έχει αποκομίσει από την επαγγελματική του διαδρομή.

«Το μεγαλύτερο μάθημα που έχω πάρει στο επαγγελματικό κομμάτι είναι ότι δεν είσαι ποτέ αυτό που λένε οι άλλοι ότι είσαι. Δεν είσαι ούτε ο πιο σπουδαίος ούτε ο πιο χάλια», τόνισε.

Όπως εξήγησε, δεν θεωρεί τον εαυτό του ούτε τον καλύτερο ούτε τον χειρότερο στον χώρο του, αλλά έναν επαγγελματία που προσπαθεί να διατηρεί την αξιοπιστία του.

«Είμαι ένας άνθρωπος, ο οποίος μπορείς να συνεργαστείς μαζί του. Είμαι ένας άνθρωπος, ο οποίος η αξιοπιστία μου μού δίνει το δικαίωμα να μπορώ να πάρω ένα τηλέφωνο κάποιον και να του πω “έλα να συνεργαστούμε” και αυτός κατ’ αρχήν να συνομιλήσει μαζί μου», ανέφερε.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα εμπιστοσύνης αναφέρθηκε στον παραγωγό Κάρολο Παυλάκη, ο οποίος τους παραχώρησε το Θέατρο Αθηνών για τις παραστάσεις τους.

«Δεν θεωρώ ότι είμαι ούτε ο καλύτερος ούτε ο χειρότερος», κατέληξε ο Αιμίλιος Χειλάκης, επισημαίνοντας ότι η συνέπεια και η δυνατότητα συνεργασίας είναι από τα σημαντικότερα στοιχεία που έχει κατακτήσει στη μακρόχρονη πορεία του.